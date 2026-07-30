美斯世界盃衛冕失敗10天後重返球場　與蘇亞雷斯在國際邁亞密復操

【足球】距離世界盃決賽失利只過了10天，但阿根廷球星美斯（Lionel Messi）星期三（7月29日）已現身他所屬的美國球會國際邁亞密的訓練場上，他的國家隊隊友迪保羅（Rodrigo De Paul）則仍然缺席。



國際邁亞密在社交平台上發布了美斯與邁亞密隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）一同走上訓練場的畫面。

美斯（右）與邁亞密隊友蘇亞雷斯（左）。（X@InterMiamiCF影片截圖）

自7月19日在新澤西舉行的世界盃決賽中以0：1不敵西班牙後，美斯就一直在阿根廷家鄉羅薩里奧與家人共度時光。

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他在賽後第二天於社交媒體上發文：

這種痛苦是巨大的，這道傷口需要很長時間才能癒合。

這位39歲的本屆世界盃銀球與銀靴獎得主原本希望帶領阿根廷實現世界盃連冠，但在球隊衛冕失敗後，他尚未明確表態，是否會繼續為國家隊效力。

在美斯世界盃後的缺陣期間，他在國際邁亞密的主帥，同時也是多年好友賀約斯（Guillermo Hoyos）表示，美斯和迪保羅都沒有確定的回歸日期。

同樣來自阿根廷的賀約斯當時說：「他們需要時間。世界盃是一項極其龐大的賽事，對身體和心理都是巨大消耗，他們理應獲得休整空間。」

效力於美職聯國際邁亞密的阿根廷球員美斯。（Getty Images）

美斯和迪保羅均已獲得美職聯（MLS）許可，缺席同日晚上在北卡羅來納州夏洛特舉行的全明星賽。

MLS通常會派出由聯賽頂級球員組成的聯隊參加明星賽，今年的對手是一支來自墨西哥球隊的代表隊。

通常情況下，球員必須參加該比賽，除非因傷缺陣，不過美斯從未參加過這項賽事，去年他就因為缺席被處以一場禁賽。

今年，由於剛剛參加完世界盃，賽程銜接緊密，他和迪保羅都獲准缺席。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】