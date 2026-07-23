足球轉會｜卡斯米路加盟國際邁亞密　即爆涉違規招攬球員遭調查

美職聯球會國際邁亞密今日宣布，正式以自由身簽入曾5奪歐聯冠軍的34歲巴西國腳中場卡斯米路（Casemiro）。不過，美職聯隨即證實已就國際邁亞密涉嫌「不當招攬」展開全面調查。



現年34歲的卡斯米路，於今年1月公開宣布不與曼聯續約。效力曼聯4年間，他曾協助球隊捧走2023聯賽盃及2024足總盃。在剛剛結束的2026世界盃，卡斯米路以正選身分出戰全部5場比賽，並在32強對日本時頭槌頂入扳平一球。

卡斯米路5場世界盃比賽全部正選，並收穫1個入球。（Reuters）

世界盃結束後，卡斯米路確認落戶國際邁亞密，以自由身加盟，雙方簽署一份為期一年，並附帶可延長至2029年6月的球員選項。卡斯米路加盟後，將加入由美斯（Lionel Messi）、迪保羅（Rodrigo De Paul）、蘇亞雷斯（Luis Suárez）及前曼聯隊友利古朗（Sergio Reguilón）組成的星級陣容。

國際邁亞密今日宣布又一名足壇巨星——卡斯米路加盟。（X@InterMiamiCF）

對於轉投美職聯，卡斯米路表示球會的發展藍圖與誠意是促成加盟的主因：「最能激勵我的，就是勝利和不斷進步。球會向我提出的計劃，以及所有人為把我帶到這裡所做的努力，對我來講意義重大。我無比感激，迫不及待地想要開始比賽，回報這份信任，不僅在比賽日的90分鐘裏，也在每天的訓練中。我只想說多謝，我會盡全力回報球會對我的關愛和信任。」

卡斯米路：「我來是為了幫忙，為了成長，為了繼續贏。」（X@InterMiamiCF）

老闆之一的碧咸（David Beckham）亦對卡斯米路的到來表示歡迎與欣賞：「他是我一直都非常欣賞的人，也是一位非常優秀的球員。他是一位贏家，在足球領域取得了巨大的成就。在皇馬和曼聯度過輝煌的職業生涯之後，我很高興他決定將邁亞密作為他下一個家。」

然而，美職聯（MLS）在隨後發出聲明，證實已對國際邁亞密涉嫌「不當招攬」進行調查。事件起因源於美職聯獨特的「優先發現權」機制，每支球隊都會維護一份最多包含5名球員的名單，如果這些球員決定加盟MLS，他們擁有優先簽約權。球會之間可以通過達成協議，將優先權轉讓給另一家球會。

國際邁亞密這宗交易涉嫌「不當招攬」，正在接受聯盟調查。（Reuters）

卡斯米路的優先簽約權在洛杉磯銀河隊手上，洛杉磯銀河表示已就簽約權與國際邁亞密達成協議。MLS則表示正在收集相關資料，不再發表相關評論，具體交易細節將在調查結束後公布。

這並非國際邁亞密首次接受聯盟調查，在2021年曾因簽入法國中場馬度迪（Blaise Matuidi）時違反聯賽薪酬及陣容規條，被重罰200萬美元。