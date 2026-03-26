足球轉會｜基沙文告別效力多年西甲馬體會　轉投美職聯奧蘭多城

美職聯（MLS）球隊奧蘭多城（Orlando City）周二（3月24日）宣布，從西甲球隊馬德里體育會（Atletico Madrid）簽入法國球星基沙文（Antoine Griezmann）。



這名35歲的法國前鋒將由今年7月起效力奧蘭多城，合約為期一年，但附帶2028/29賽季的續約選項，具體轉會費用則未被公開。

基沙文與奧蘭多城已完成簽約。（Getty images）

基沙文來到奧蘭多城主場簽約：

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球隊老闆兼主席威爾夫（Mark Wilf）說：

能引進基沙文對我們的球會、城市、球迷以及整個美國職業足球大聯盟來說，都是一個里程碑時刻。他是這一代最具天賦、成就和影響力的球員之一，而他選擇奧蘭多城體現了我們球會的使命和文化。我們專注於每年打造一支具備爭冠實力的陣容，引進像他這樣的世界級球員再次證明了我們的承諾。

基沙文則說：「我非常激動能開啟職業生涯的新篇章，加盟奧蘭多城。從最初與球會的交流中，我就感受到強烈的雄心和清晰的發展願景，這深深吸引了我。我期待把奧蘭多當作新的家，與球迷見面，在Inter&Co球場感受那裏的氛圍，並為球隊取得成功傾盡全力。」

基沙文職業生涯最大的成就無疑是協助法國隊贏得2018年世界盃冠軍。不僅如此，他還是該屆世界盃的銀靴獎得主和銅球獎得主。

基沙文職業生涯最大的成就無疑是協助法國隊贏得2018年世界盃冠軍。（Getty images）

他一共為馬體會效力了10個賽季（2014-19賽季、2021-26賽季），並以211個入球成為隊史最佳射手。他曾獲得2015/16賽季西甲最佳球員，並在2016年和2018年的金球獎評選中排名第三。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】