世界盃餘溫｜阿根廷主帥發文為球員辯護：請集中在我們展現的精神

阿根廷在2026世界盃飲恨，主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）沉澱一周後於個人社交平台Instagram發文，為未能再次帶來大力神盃向國民致歉的同時，開腔為備受抨擊的麾下辯護，認為眾將展現出來的精神和態度，「才是真正的獎盃」。



阿根廷在今屆賽事中受到諸多爭議，尤其是決賽後「輸波打人」。（路透社）

史卡朗尼沉澱一周終發文 為未能再次帶來獎盃致歉

阿根廷在今屆世界盃決賽周中遭受裁判偏幫、踢法過於粗野等諸多爭議，決賽不敵西班牙後更未能控制情緒，職球員襲擊對手爆發混亂。過去一周網絡上充滿對阿根廷球員品格行為的批判，直指阿根廷無法接受失敗。

史卡朗尼坦言過去一周心情跌宕起伏：「我只想對你們說聲抱歉，因為未能帶另一個獎盃回家，給你們一個新的理由去慶祝，那怕只是短短數天，可以給你暫時忘卻生活上的苦楚。」

阿根廷主帥為球員辯護：他們筋疲力盡仍傾盡全力，才是真正的獎盃

史卡朗尼隨即為球員辯護：「我希望你們能集中在我們嘗試展現出來的東西——這班球員，我的戰士們，那份努力、熱忱、渴望、『我一定能做到』的態度，就算形勢不利仍永不言棄，就算已筋疲力盡仍傾盡全力，承受那些我們甚至不認識的人大潑冷水，一路保持沉着，當雙腿不再聽從大腦使喚時仍繼續在場上奮戰……這才是真正的獎盃。」

他在文末感謝教練團隊和阿根廷足總職員，未再提及他在阿根廷國家隊的未來。他跟阿根廷國家隊的合約在今年12月屆滿，世界盃決賽不敵西班牙後，曾表示會跟足總主席商討，「我對未來想做的事已有個想法，會先完成我的合約，到時再看看。」他對去留不置可否，僅稱：「我不知道能否有（比贏得世界盃的）更大成就，我們會再談談。」