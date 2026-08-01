曼城對國際米蘭｜啟德7成球迷入場　曼城擁躉精心打扮觀戰

「香港足球盛會2026」今晚（1日）於啟德體育園主場館上演，由曼城對國際米蘭，下午四點已經開始人頭湧湧。不少球迷穿上球衣，悉心打扮，帶備應援物品到場觀看比賽。

採訪及攝影：陳裕行﹑梁鵬威



曼城對國際米蘭的「香港足球盛會」，縱然夏蘭特﹑洛迪卡斯簡迪﹑卓基等球星未有隨隊，盛傳今仗滯銷，今仗目測7成球迷入場，場內亦有不少空位。

（梁鵬威攝）

曼城由新主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）領軍，支持曼城5年的彭小姐表示，期望新帥帶領曼城再創輝煌，她認為曼城是一支有活力的球隊，每場都有不同的戰術打法，人腳更替在所難免，期望今晚曼城與國米的賽事上演入球騷， 同時「藍月亮」勝出比賽。

彭小姐轉程為今晚比賽精心打扮，有別於眾多的夏蘭特球衣，她穿上前曼城球員迪布尼（Kevin De Bruyne）的17號球衣，她帶上迪布尼立牌，認為他是曼城開創王朝的重要功臣，效力曼城的十年間，把「藍月亮扛在肩膀上」。

英超球迷張小朋友表示，現場氣氛很好，雖然最喜歡的球星夏蘭特沒有隨隊來港作賽，但心情沒有受影響，期待看到其他足球員落力比賽。

小球迷張小朋友。（陳裕行攝）

有球迷「父子檔」到場觀賞比賽，與兒子同為2年球迷的劉先生表示，因為兒子而喜歡（曼城）球隊，認為新教練很有遠見，善用新世代的球員。劉小朋友表示，第一次看到曼城來港比賽很興奮，雖然夏蘭特未能來港，但無阻心情，期望看到第二最愛﹑菲爾科頓落場比賽。

劉先生父子檔睇波。（陳裕行攝）