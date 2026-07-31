美職聯｜卡斯米路稱在國際邁亞密感覺良好　大讚美斯「足球之神」

美職聯（MLS）球會國際邁亞密的新加盟巴西中場卡斯米路（Casemiro），香港時間星期五（7月31日）在亮相儀式上表示，以自由身加盟後，他依然保持着追求勝利的雄心與動力。



現年34歲的卡斯米路曾隨皇家馬德里五度奪下歐洲冠軍聯賽，隨後又幫助曼聯奪得聯賽盃與足總盃冠軍。他與國際邁亞密簽約至2027年季後賽結束，並附帶可續約至2029年6月的優先選項。

卡斯米路代表巴西隊參加了美加墨世界盃。（路透社）

曾代表巴西隊征戰2026年世界盃的卡斯米路，表達了對國際邁亞密高層的感謝，並坦言能與美斯（Messi）並肩作戰是一種榮幸。

卡斯米路在談到球會大股東馬斯（Jorge Mas）與聯合老闆碧咸（David Beckham）時說：「我想感謝馬斯家族全員、碧咸，以及所有為了把我帶到這裏而付出努力的人。當然，還有史上最偉大的球員——美斯（Lionel Messi）。」

「能來到這裏是我的榮幸。」

卡斯米路表示，儘管離開了歐洲足壇，但他對榮譽的渴望絲毫未減。

他說：

我想成為最優秀球員以及渴望贏球的念頭從未改變。在足球世界裏，我們無法預知輸贏，但我的奉獻精神與拼搏態度將始終如一。

他透露，邁亞密一直是他首選的東家，「我和我的家人都很清楚我想為國際邁亞密效力。我們熟悉這座城市和這個國家——我們熱愛這裏。」

卡斯米路：新隊友美斯是足球之神

這位巴西球星補充說，他在上一輪幫助球隊以1：0擊敗CF蒙特利爾的處子戰中感覺適應良好，並感謝了球迷的熱情歡迎。在那場比賽中，阿根廷巨星美斯在世界盃決賽不敵西班牙後不足兩周，因此沒有上場。

美職聯國際邁亞密球員美斯。（Getty Images）

卡斯米路星期四還大加讚賞了新隊友美斯，將這位昔日在西甲賽場上的宿敵稱為「足球之神」。

卡斯米路說：

我來到這裏當然有他的因素，我是為了協助他以及國際邁亞密。我想享受與他共事的時光，幫他贏球，讓他變得更加偉大。如果說足球界有神，那他絕對是其中之一，甚至就是足球之神。

卡斯米路表示，在經歷過無數次皇馬與巴塞隆拿之間的西甲國家打吡後，他非常期待能與美斯成為隊友而非對手。

卡斯米路說：「我知道他根本防不住，我以前從沒成功過，每次都需要隊友幫忙。而在我已經與他一同參加的兩次訓練中，很明顯他依然是不可阻擋的。」

相關閱讀：足球｜巴西國腳卡斯米路告別曼聯 傳將加盟國際邁亞密聯手美斯

+ 3

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】