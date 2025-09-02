黃澤林難忘美網熱烈氣氛　盼月中維園出戰再創夢幻一幕｜網球

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）在美國網球公開賽第三圈止步，創下香港網球新史，這名21歲的港將昨晨返港，今日（2日）再度與傳媒見面，宣布將會出戰下月中在啟德體藝館舉行的UTS網球賽香港站。



黃澤林日前返港。（鄭子峰攝）

黃澤林是近期香港體壇最火熱的名字，Coleman在美網從外圍賽過關斬將，一口氣殺入第三圈，創下香港球員在大滿貫的最佳成績，連他在周一（1日）清晨返港，同樣吸引一眾傳媒在機場守候。

相隔一天，黃澤林在維園網球場再與傳媒見面，Coleman宣布獲邀參加下月14至15日在啟德體藝館舉行的Ultimate Tennis Showdown（簡稱UTS）網球賽香港站。在2020年成立UTS網球賽主張融合體育與娛樂，有別於傳統的網球賽事，Coleman表示自己不時在網上觀看UTS的片段，賽事中有不少新玩法，而UTS賽事不計算積分，他希望娛樂更多香港球迷。

黃澤林獲邀出戰UTS網球賽香港站。（梁鵬威攝）

UTS香港站8名參賽球手，各人自定暱稱，黃澤林在網上有不少「花名」，例如「澤囝」、「澤老師」等，Coleman今次選用「The Chosen Wong」，與字面解釋相似，因為他是首位獲邀出戰的香港球手、是被選中的一人。當他收到賽會邀請時，曾經與教練提出不同的名字，大多以英文諧音為主，其中一個是「The Wong Way」，惟意頭不好故沒有揀選。

黃澤林選用「The Chosen Wong」出戰UTS賽事。（UTS圖片）

每次當黃澤林在美網亮相時，支持Coleman的聲音不絕，網上有意見指這些打氣聲或騷擾在場的球手，Coleman並不介意，更令他有額外的動力，「我個人喜歡在熱鬧的場館作賽，尤其是當我疲累，這些打氣聲音可以推動我，而我甚少留意其他意見，比賽有時就是這樣，最重要是可以幫到我。」回想美網32強，Coleman在可容納逾8000人的場館出戰，他仍然感覺夢幻，「接近坐滿一個容納超過8000人的場館中，依然聽到廣東話的打氣聲，這個畫面令我十分感動，畢竟大滿貫是個我從小想踏足的舞台。」

黃澤林難忘美網的熱烈氣氛。（路透社）

從美網回歸維園，喜愛熱鬧的Coleman，希望在月中的台維斯盃世界二組對烏茲別克一仗，再次感受球迷熱烈的氣氛，「經過美網後，有不少人問何時在香港看到我比賽，他們想坐爆維園，相信今次（台維斯盃）應該沒有問題。」Coleman交遊廣闊，不少名人、歌手也是他的朋友，他都感激大家對他的支持。

回到維園主場，黃澤林希望球迷坐滿維園網球場。（梁鵬威攝）

黃澤林日前返港，今日再見傳媒宣布參加UTS，Coleman反問傳媒今次比賽是否在啟德進行。Coleman賽程緊密，完成月中的台維斯盃後，準備即將開展的亞洲賽季，還有11月的全運會，他都不太清楚實質賽程，被問及全運會目標時，活在當下的Coleman坦言，只要有比賽就打，不用想太多。

「11月我未想到這麼遠，一年內這麼多比賽，接近每個星期都有，其實我都無法緊貼，所以只要我落場，我就傾盡全力，展示自己能力，無論面對任何對手，我也有能力與他們一戰。」

活在當下的Coleman，對未來賽程沒有想太多，只要有比賽就打，盡力發揮好自己。（梁鵬威攝）

香港體壇近年不乏佳績，黃澤林是近期的代表人物，Coleman再度強調，希望香港人繼續支持香港運動員，無論高潮低潮也要撐，「我們每個星期都有比賽，不可能做到每次比賽都贏，尤其是網球，不可能贏才關注，外國球迷也有時批評球手，但他們是不離不棄，所以我希望香港支持者無論勝負，也要支持每一個香港運動員。」