台維斯盃｜師兄黃澤林領軍初體驗展風範　冀未來再衝擊世界I組

香港隊今次出戰台維斯盃的陣容，平均年齡僅18歲，當中21歲的黃澤林（Coleman Wong）已是陣中的「老大哥」。戰畢首日後，Coleman坦言自己身份、責任與以往不同，今日（8日）夥拍小將鄭肇致出戰雙打，展示師兄的風範。

攝影：鄭子峰



黃澤林首次與鄭肇致合作出戰雙打。（鄭子峰攝）

首日的台維斯盃，由鄭肇致打頭陣，從賽前到賽後同樣感受到這名17歲小將的緊張，Nicholas賽後直認緊張，並希望第二日有更好的發揮。今日夥拍師兄黃澤林出戰雙打，身邊有隊友的鄭肇致明顯更從容。

「我企呢到、你企嗰到」等說話，每當香港隊發球前，兩人也會緊密溝通，起初Coleman提供更清楚的提示，指示鄭肇致的實質位置，畢竟兩人首次拍檔出賽，需要時間磨合。鄭肇致是場上經驗最淺的一位，與師兄並肩作戰，加上首日的經驗，Nicholas未似昨日般緊張，初段已經入局，網前攔截、笠波等都能夠取分，即使打失，Coleman也以「無問題」、「好㗎」等鼓勵着對方。

黃澤林與鄭肇致緊密溝通。（鄭子峰攝）

鄭肇致的發球局面對不少壓力，多次出現破發危機，Coleman提醒對方「慢慢打」，做好自己就可以。當面對對方強勁的發球時，Coleman不忘提場，即場指導Nicholas站位不要太後，否則對方發球有很多空間、開不同的角度。

「今場有拍檔並肩作賽，當然沒有昨日般緊張。Coleman在場上有很多戰術，他教我什麼企位，如何去打每一球。Coleman是個很成熟的球員，我們的觀點很不同，他總是希望打好每一球，而我就是打到就到，打不到就罷了，他令我擴闊眼界，不再局限在自己的世界。」鄭肇致賽後坦言，與Coleman合作的一仗獲益不少。

每次發球前，兩人也有溝通研究戰術。（鄭子峰攝）

與鄭肇致首次合作，從賽場上的表現，黃澤林同樣認為今仗對師弟的成長有不少幫助，「我們賽前希望他（鄭肇致）在場上好好享受，他在今仗每一板波、每次接發都豁出去，途中他會提出自己的想法，如何處理每一球，今場我相信對他的幫助不少，成為一個更加好的球手。」

黃澤林樂見師弟在場上豁出去。（鄭子峰攝）

從當年的小師弟，到今年的大師兄，黃澤林直言今年台維斯盃是特別的經驗，「身邊的隊友都不同了，也要時間適應，大家的相處、默契都很好，我在場上都未試過做這個（領袖）的角色，很特別。」芬蘭隊今日改變雙打拍檔，改由維達寧出戰，Coleman認為對方感到香港隊的威脅，他強調港隊不可以妄自菲薄，與任何隊也有能力一拚。

黃澤林認為香港隊有力與其他強隊一戰，不要輕視自己。（鄭子峰攝）

香港隊衝擊世界I組失敗，返回世界II組，黃澤林依然充滿信心，相信很快再有機會再爭升班，「連打兩場體力上難免有消耗，都是賽前有心理準備，當然不容易，對方發揮的確比我更理想，自己有些位置太冒險，加上雙打後，自己也不夠穩定。雖然如今回到世界II組，但我相信我們有能力，不久就會回到這位置爭取升班。」

戰畢台維斯盃後，黃澤林即將前往美洲，分別在美國及墨西哥出戰ATP巡迴賽，準備邁亞密大師賽。Coleman希望好好休息，然後再在世界舞台與頂級球手交手，證明自己具有與世界級球手周旋的能力。

黃澤林。（鄭子峰攝）