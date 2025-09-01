黃澤林美網創歷史今晨返港　證努力沒白費　分享大滿貫初體驗

在美國網球公開賽殺入第三圈，成為香港史上首位亮相大滿貫32強的黃澤林（Coleman Wong），今晨（1日）與家人返港。Coleman談及初次大滿貫之旅，每樣事物都十分新鮮，他分享與世界級球手的日常，這次的佳績證明努力沒有白費。



黃澤林返港。（鄭子峰攝）

黃澤林在美網主賽圈一再締造歷史，生涯首次打入大滿貫首圈即連過兩關，第三圈挑戰15號種子、俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev），雙方激戰3小時10分鐘，力戰五盤後僅敗。即使無緣再進一步，21歲的Coleman依然是首位在大滿貫第三圈亮相的香港球手。

黃澤林完成美網的神奇之旅後隨即返港，今晨抵達香港，縱然是清晨時份，已有約30名傳媒在機場守候。Coleman身穿棕色外套與父母一同步出機場，經歷約16小時航程，Coleman見傳媒時仍然面帶笑容。

黃澤林今晨返港，約30名傳媒在機場守候。（鄭子峰攝）

從外圍賽打起，連贏5場賽事，黃澤林回顧生涯首次的美網之旅，他直言喜出望外，「從第一場外圍賽開始，其實每一場都有機會落敗，就如外圍賽第二圈對意大利球手，我曾經領先4：1然後被追成5：4，每一場都十分緊張，所以如今來到這一步（第三圈）已經很這高興。」

黃澤林為今次美網總結。（鄭子峰攝）

黃澤林在美網創下佳績，連日不斷出現各大媒體的版面，雖然大滿貫第三圈是港將歷來最佳，但Coleman依然未滿足，「能夠打入32強當然開心，我與16強也只差一盤，證明我一路以來的努力都沒有白費，並證明我的能力，但我仍未達成我的目標，我希望有朝一日可以贏得大滿貫。」Coleman再度感激香港球迷支持，即使深夜依然觀看直播，「每一句加油我都收到，每句打氣對運動員都是很重要」。

黃澤林需要觀眾打氣支持。（Getty Images）

在紐約皇后區的Flushing Meadows Corona Park，黃澤林經歷了不少第一次，初次打入大滿貫主賽圈，世界級球手比比皆是，Coleman分享與艾卡拉斯的交流點滴。「大滿貫對我很新鮮，打過四盤、打過五盤，賽事氣氛有所不同，平時在電視看到的球手，祖高域、艾卡拉斯等，就在隔離的更衣室。我的教練與艾卡拉斯教練相識，我們都會閒話家常，他問我未來會打什麼比賽，不會因為他是艾卡拉斯就有架子，大家都是一起享受網球這運動。」

黃澤林一路在美網殺入第三圈，更在美網園區第三大球場、容納逾8000人的Grandstand獻技，Coleman的父母在現場見證兒子職業生涯重要時刻，他當然希望與父母分享這一刻。黃澤林為了今次美網，一直四出征戰，當他完成賽事後，他想盡快返港休息，完場後即晚離開美國，Coleman坦言很掛念香港，他想暫時放下網球，畢竟美網的6場賽事對Coleman來說是十分漫長。

黃澤林與父母一同返港，胞姊亦在機場迎接弟弟。（鄭子峰攝）

黃澤林休息過後，9月中將會披起香港隊球衣，出戰台維斯盃世界組二對烏茲別克，作為「香港一哥」的Coleman當然有信心，希望屆時在單打、雙打都有好表現，並指隊友一直積極備戰，他呼籲香港球迷到場支持。