WTT香港總決賽︱王楚欽絕地反勝　幾乎遭日本小將松島輝空踢出局

「世一」國乒主將王楚欽，來港出戰WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025），周三（10日）首日賽事，他先在下午2時40分夥拍孫穎莎出戰混雙分組賽，僅花26分鐘便擊敗印度組合Manush Shah/Diya Chitale。

王楚欽晚上7時20分在男單16強再度登場，與日本18歲小將松島輝空爭入8強，他在落後1：3絕境中，獲紅館全場球迷高聲打氣，終連贏3局絕地反勝晉級。

攝影：夏家朗



WTT香港總決賽︱王楚欽在男單16強與日本小將松島輝空打足7局。（夏家朗攝）

WTT香港總決賽．男單︱王楚欽16強遇松島輝空受考驗 先落後2局

王楚欽以頭號種子身份登場，這位連續三屆贏得WTT總決賽冠軍的中國王牌球手，16強對手是世界排名第8的松島輝空。這位日本小將力量強、速度快，並不易應付，首局松島輝空入局較快，以4：1領先，中局仍佔8：5優勢，並以11：6先取第一局。

第二局松島輝空繼續主攻打法，局初以4：2領前，王楚欽力追至6：6時，雙方展開精彩對拉，18板來回下日本小將拿下一分再次領前。之後松島輝空持續稍微佔上風下，以11：9再下一城，局數領先至2：0。松島輝空擊球力量強大，大會錄得他其中一板擊球速度達時速69公里。

WTT香港總決賽︱王楚欽力戰下晉級男單8強。（夏家朗攝）

WTT香港總決賽．男單︱日本小將一度領先3：1 王楚欽絕地反擊

第三局王楚欽展現韌力與經驗，甫開局領先4：0，松島輝空一度力追至4：5，王楚欽並未動搖，連取6分之下，以11：4扳回一城，局數追近至1：2。

打法成熟的松島輝空亦未氣餒，第四局先以5：2領前，就算王楚欽追至4：5，松島搶攻接連得手拉開至10：5。王楚欽在劣勢中竟連救5個局點，追成10：10，雙方持續爭持不下，王楚欽其後再救多3個局點，仍難阻日本小將以14：12再贏一局，局數取得3：1優勢。

WTT香港總決賽．男單︱王楚欽絕境中保持冷靜 連贏3局反勝

被迫入絕境的王楚欽，第五局非勝不可，局初雙方得分梅花間竹，6：6平手之際，松島輝空連取3分，王楚欽在全場打氣巨響中逐分追上戰成9：9，松島再拿一分後，未能把握局點，王楚欽保持冷靜，連拿3分反勝12：10，大分追近至2：3。王楚欽乘勢在第六局連環搶攻，輕鬆以11：4再贏一局，局數追成3：3平手。雙方要打決勝第7局分勝負。

王楚欽整場比賽一路維持平靜心態，反觀松島輝空看來有點失落，但當比賽重開，雙方繼續奮力作戰，得分又一次梅花間竹。戰成5：5時，王楚欽搶攻屢次得手連拿4分拉開至9：5，現場打氣聲愈來愈響亮，每次王楚欽得分觀眾均高聲歡呼，他戰成10：7，松島輝空縱連取兩分追至10：9，王楚欽再拿一分，以11：9拿下此局，驚濤駭浪下以4：3勝出，晉級8強。

雙方激戰57分鐘，全場球速都十分高，王楚欽臨危不亂既具大將之風，進攻火力強大的松島輝空，年僅18已有此表現，而且還要在全場觀眾一面倒為對手打氣的情況下，同樣亦值得掌聲。