乒乓世界盃王楚欽激戰7局挫松島輝空 封王感言：多謝不放棄的自己

世界排名第一的中國球手王楚欽，幾乎贏盡乒乓球各項大賽冠軍，乒乓球世界盃卻成為他的夢魘，連續兩屆四強止步，今年終能取得突破置身男單決賽，與日本18歲天才球手松島輝空在澳門合演一場激戰。

王楚欽在決賽兩度落後，在全場觀眾打氣下力戰至最後，終在決勝局擊敗松島，首度贏得世界盃冠軍，賽後激動搥胸大叫慶祝。



乒乓世界盃︱王楚欽激戰7局挫松島輝空，首度封王。（Getty Images）

王楚欽4強復仇成功 決賽大戰日本超級新星松島輝空

王楚欽2024年在乒乓世界盃準決賽不敵最終封王的「老大哥」馬龍，去年同一階段力戰7局下不敵卡達雲奴，而巴西人終成為首位來自美洲的乒乓球世界冠軍。過去一年受到傷患與疲勞所困，左邊大腿與膝蓋紮住上的王楚欽，今年在4強重遇卡達雲奴，順利以4：1擊敗對方成功復仇。

王楚欽力爭個人首次世界盃冠軍，決賽對手是日本的松島輝空。這位18歲小將速度高、力量強，首局在王楚欽領先9：7的時候主動出擊，迫得王楚欽屢次打失而連取4分，以11：9反勝先取一局。第二局戰情如坐過山車，局尾松島一度領前10：8，王楚欽連拿3分拿得局點，又被對手追平11：11，雙方得分如梅花間竹互有領先，王楚欽獲全場打氣下終以18：16勝出此局，局數追平1：1。

乒乓世界盃︱松島輝空只得18歲，前途無限。（Getty Images）

局數互有領先 王楚欽決勝局挫松島輝空首奪乒乓世界盃

第三局王楚欽愈打愈順，猶如洩氣皮球的松島輝空旋即以2：8大幅落後，之後調整下連取4分力追至6：8，這兩分差距始終追不上，並以8：11再負一局。王楚欽反超前2：1，氣勢正盛之際曾以9：5領放，此時松島發揮出強大韌力，並以13：11反勝，局數追成2：2，全場一度鴉雀無聲。

松島輝空乘勝追擊，第五局以11：8拿下，以3：2再次領前。王楚欽第六局在絕境中發揮實力，以11：4再次追平。雙方要以決勝局分高下，第七局戰況卻如第六局那樣，大賽經驗不足的松島被王楚欽控制戰局，落後至5：10之時即使連追3分，王楚欽終以11：8鎖定勝局，局數4：3勝出，首度贏得世界盃冠軍。

乒乓世界盃︱王楚欽賽後表示：「多謝不放棄的自己」。（Getty Images）

王楚欽：「多謝不放棄的自己」

賽後接受現場大會訪問，王楚欽感言：「多謝不放棄的自己」，並指出，今屆賽事「每一場都很深刻」，「確實太難了，每天都可能是我的最後一天，慶幸自己終於做到了」。

他多謝支持者一路相陪，連續兩屆與冠軍擦身而過，今次終於成功登頂，王楚欽給球迷感謝的一句話：「我沒有讓你們失望」，博得全場2.6萬球迷的尖叫與掌聲。