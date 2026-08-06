英超｜曼城新兵蒙加完成地標戰　拒阿仙奴招攬　稱與藍色球隊有緣

曼城早前以1000萬英鎊（約1億港元）轉會費，從上季降班的李斯特城簽入17歲小將謝列美蒙加（Jeremy Monga）。這名新加入的翼鋒亞洲之行雖有隨隊，惟在啟德體育園對國際米蘭時坐足90分鐘板凳。球隊轉戰韓國後，蒙加在對韓職聯明星隊時後備上陣，完成藍月亮生涯處子戰。



地標戰上陣30分鐘 入球被判詐糊

因應韓國天氣炎熱，曼城在今場表演賽頻繁輪換，蒙加於62分鐘入替艾洛利（Rayan Ait Nouri）。蒙加上場後展現出年輕球員的活力，更一度破網，惜因手球在先被判無效，另有一腳射門被門將撲出，曼城最終以3：1擊敗對手。

蒙加隨曼城來到亞洲參加季前熱身賽。（Reuters）

拒絕應屆冠軍阿仙奴 「我喜歡藍色球隊」

這名英格蘭小將原是「槍手」阿仙奴引進目標之一，「阿仙奴對我興趣非常強烈，我差一些就加盟了，真的非常接近。」蒙加在接受訪問時向BBC透露，但曼城的介入改變了結果。

「當我得知曼城對我感興趣時，我立刻就知道這是我的正確選擇。」蒙加解釋選擇曼城的原因：「過去十年，曼城一直是英格蘭最好的球會，它為像菲爾科頓（Phil Foden）和奧萊利（Nico O'Reilly）等青訓球員提供了機會，這表明球會的培養體系是存在的。能夠來到這裡是我的榮幸，我很高興能加入球隊。」

蒙加今夏以1000萬英鎊轉會費，從李斯特城加盟曼城。（X@ManCity）

「最主要的決定因素可能是發展路徑和球會本身。贏得獎盃，與最優秀的球員一起站上巔峰，是每個孩子的夢想。」

「一旦機會來臨，我只需要證明自己，只要我做到了這一點，一切都會迎刃而解。就我個人而言，我覺得我更適合曼城，我感覺自己就像天生穿藍色球衣的人一樣。」

蒙加8歲加入李斯特城，一路效力於「狐狸」青年隊，2024年夏天升上U18，2025年7月進入一線隊，並代表李斯特城出戰上季英超。新任曼城主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）曾在23/24球季執教李斯特城，二人早前已相識，馬列斯卡對蒙加有一定了解。

英超史上第3年輕出場球員 李斯特城成最佳跳板

蒙加在24/25球季下半季對紐卡素一役迎來英超地標戰。當時年僅15歲271日的他，成為繼尼華尼利（Ethan Nwaneri）等人後，英超史上第3年輕的上陣球員。賽季結束後，李斯特城降入英冠。上季蒙加在李斯特城出場30次，他坦言英冠聯賽並不好打，「英冠是個弱肉強食的世界，後衛對我更加嚴密防守，想和我進行更激烈的身體對抗，並不太在意我的年齡。」

蒙加為李斯特城青訓出品。（Getty Images）

雖然李斯特城不幸遭遇「兩連降」，不過在王權球場的經歷，蒙加心存感激：「我看不到任何負面的東西，我看到了李斯特城給我的所有機會，李斯特城在我職業生涯開始階段為我奠定了基礎，並給了我跳板。」

視夏薩特為偶像 從小是車路士球迷

蒙加從小卻是車路士球迷，其偶像是車路士名將夏薩特（Eden Hazard），他直言正努力模仿偶像的踢法：「他能憑一己之力掌控並贏下比賽。他盤扭、護球不被對手搶走，以及在場上跑位的方式，都是我想要做到的。」