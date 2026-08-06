梅迪歷停賽615天香港首復出　烏克蘭翼鋒在車路士前途未卜︱足球

烏克蘭球星梅迪歷（Mykhailo Mudryk）服禁藥遭停賽20個月，至上周五終刑滿解禁。他隨效力的英超球隊車路士訪港，友賽祖雲達斯一仗82分鐘後備上陣，在香港啟德主場館內43575名球迷面前，自2024年11月以來再為藍軍上陣。

今夏剛上任的車路士主帥沙比阿朗素，賽後特別提到梅迪歷，「能夠看到他復出，球會內每個人都很鼓舞，特別是當我賽前跟他說，今場他可以踢10至15分鐘的時候。」西班牙人承認，梅迪歷在球隊的前途仍是未知數，然而見證這個烏克蘭年輕人走過生涯最黑暗一章，無論對梅迪歷本人、對球隊以至球會均值得高興。

現場攝影：夏家朗



時隔20個月，梅迪歷再次為車路士上陣。（夏家朗攝）

梅迪歷時隔615天再為車路士上陣 阿朗素：他肯定感興奮

梅迪歷時隔615天未為車路士上陣，今次在香港首度復出，後備上陣短短不到10分鐘，在他最擅長的左翼位置表現頗為活躍。他對上一次上陣，已經要數到2024年11月在歐協聯聯賽階段對德甲的海登咸。當時他正選上陣，完場前攻入一球，助車路士贏2：0。

隨後他藥檢「肥佬」開始被罰停賽，去年夏天10號球衣不保，落入高爾彭馬身上。今次在表演賽復出，就算後備亮相明顯只是輕舒腳頭，沙比阿朗素表示，「他肯定感到興奮。相隔這麼長時間，他能重返賽場無論對他本人還是球會內每一個人都是非常美好的感覺。」

沙比阿朗素在香港啟德主場館領車路士友賽祖雲達斯。（夏家朗攝）

為支持烏克蘭的政治正確收購 1億歐元身價成包袱？

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，同年5月車路士俄羅斯班主艾巴莫域被迫出售球會股權，由美國商人托德波里為首的財團接手。車路士隨即在2023年1月以最高可達1億歐元的轉會費，從烏克蘭球隊薩克達買入當時年僅22歲的梅迪歷。薩克達獲得轉會費後，隨即拿出近2400萬歐元資助在戰爭中受傷的烏克蘭軍人及家庭。

這宗宣言式的收購，極具政治意味，可是梅迪歷加盟後遲遲未能適應，表現未如預期，更因服用禁藥米屈肼（Meldonium）遭禁賽4年，就算之後獲減刑至20個月，在車路士的前途仍未明朗。

梅迪歷上一次為車路士上陣，已經要數到2024年11月在歐協聯聯賽階段對德甲的海登咸。（Getty Images）

梅迪歷在車路士仍有前途？ 阿朗素：「未作任何決定」

梅迪歷跟車路士簽下一紙長達8年半的長約，至2031年才屆滿，停賽前73次為藍軍上陣，攻入10球。停賽期間，他聘請私人教練在英格蘭第7級別球會Uxbridge FC的訓練場操練，維持體能和狀態。

今次刑滿復出穿上43號球衣在啟德踩草，已經25歲的梅迪歷在車路士是否尚有前途？阿朗素不置可否，比賽前一日回應傳媒時說：「一切發生得太快，我們未作任何決定。」

「每個人都為他回到球隊感到開心」

阿朗素強調，「最重要是考慮到他個人方面，讓梅迪歷感受到他重返球隊之中，是球隊的一部分。我們需要評估情況，但他是個特別的球員，而這亦是個特殊情況，因而我們必須小心處理。」

他認為，球會當前要務就是幫助已遠離競技足球一段長時間的梅迪歷重新融入球隊。

沙比阿朗素稱，梅迪歷歸隊全軍上下均感到開心。（夏家朗攝）

「我們都為梅迪歷重返球隊感到興奮，你可從他的笑容看到，再次歸隊對他如何重要，因為他已長時間獨自訓練。」阿朗素續稱，「體能狀態方面，我們尚需評估。他一直努力工作，現在要跟隊友再次合作，傳球和融入球隊互動。」他形容，「感覺上每個人都為他回到球隊感到開心。」

今年是世界盃年，沙比阿朗素承認球隊備戰遇上不少困難和挑戰。今夏熱身賽雖以6：4擊敗西悉尼流浪者為開始，之後接連不敵熱刺和祖雲達斯。不過更大困難相信是如何盡快在接近40個一隊成員當中，挑選出合用的25人為英超聯賽註冊。