足球｜尼馬再惹是非　盃賽後爆通道衝突　對方會長斥「流浪漢」

巴西球星尼馬（Neymar）再添一宗爭議風波，近日他隨山度士在巴西盃16強次回合作客以1：0小勝雷莫。賽後尼馬於球員通道內與對手工作人員爆發激烈口角，雷莫主席公開痛批尼馬為「流浪漢」（Vagabundo）。



今場賽前，尼馬已因「行程特權」引發討論。他在周一晚上出席了其個人基金會在聖保羅舉辦的慈善拍賣會，未能隨山度士大部隊出征，直至周二賽事當天早上，他才乘坐私人飛機直飛貝倫，與球隊會合。儘管舟車勞頓，但尼馬交出亮眼表演，他在下半場後備入替助攻隊友攻入全場唯一入球，帶領山度士以1：0戰勝雷莫晉級巴西盃8強。

不過，今場比賽火藥味十足，比賽期間尼馬多次遭到主場球迷熱烈「招呼」，而這位巴西巨星亦不甘示弱，曾向看台上球迷的妻子吹送飛吻及揮手回應。

尼馬「飛吻」挑釁看台球迷。（X@Cf27Magno）

比賽完結後，尼馬的火氣更延燒至球員通道，退場時走向雷莫管理層及工作人員區域，大跳熱舞、吐舌頭，並不斷高喊「淘汰了，淘汰了」。此舉瞬間點燃雷莫方面的怒火，雙方人員隨即發生嚴重推撞與口角，場面一度極為混亂，需要現場保安人員介入拉開。

尼馬挑釁令通道內球迷情緒更加激動。（X@teamoneymaru）

面對挑釁，雷莫主席Antônio Carlos Teixeira（暱稱 Tonhão）賽後面對媒體時怒不可遏，直言尼馬的行為完全缺乏職業操守：「卑鄙的尼馬，被很多孩子奉為偶像，在這裏胡作非為，現在還回來嘲諷我們。我們不應該崇拜像他那樣廢物（vagabundo）。」

面對雷莫會長的嚴詞指責，尼馬賽後放假後，於個人社交平台上載了一張自己與親友在私人遊艇上享受日光浴的照片，並刻意配上文字「vagabundiando（遊手好閒／四處漂泊）」，字裡行間幽默諷刺對手主席的「vagabundo」控訴。