WTT瑞典大滿貫｜國乒小將覃予萱反勝伊藤美誠　男單4將雲集下半區

WTT瑞典大滿貫正賽，國乒女單首日3名球手全數晉級，小將覃予萱在先失一局的逆境下，反勝日本名將伊藤美誠，攜手直落三局獲勝的陳熠與石洵瑤闖入32強。

男單方面，上半區「獨苗」小將陳俊菘苦戰5局不敵埃及老將Omar Assar出局。林詩棟則在內戰中擊敗陳垣宇，與周啟豪、溫瑞博同擠下半區，將面臨一眾強敵。



WTT瑞典大滿貫女單64強，小將覃予萱苦戰五局，以3：2擊敗伊藤美誠。（微博＠WTT世界乒聯）

19歲小將覃予萱大心臟 首日國乒女單全過關

19歲小將覃予萱苦戰5局擊敗伊藤美誠。覃予萱開局不利，以7：11先失一局，第二局以11：3追和。第三局，兩人一路纏鬥至12：12，經歷3次「刁時」，覃予萱以14：12勝出。即使伊藤美誠贏下第四局追和至2：2，覃予萱在決勝局一路領先，最終以11：9贏下第五局，總比數3：2險勝過關。

隊友陳熠、石洵瑤則分別直落三盤擊敗代表澳洲的池旼亨、代表加拿大的華裔選手張墨過關。

WTT瑞典大滿貫女單64強首個比賽日，國乒女隊石洵瑤過關。（微博＠WTT世界乒聯）

WTT瑞典大滿貫女單64強首個比賽日，國乒女隊陳熠過關。（微博＠WTT世界乒聯）

林詩棟內戰過關 國乒男將齊集下半區

男單方面21歲小將陳俊菘作為國乒上半區的「獨苗」，面對35歲的埃及老將Omar Assar，在先輸兩局情況下曾追平，不過決勝局以7：11落敗，苦戰五局以2：3不敵Omar Assar。

WTT瑞典大滿貫男單64強，陳俊菘2：3不敵埃及球手。（微博＠WTT世界乒聯）

林詩棟撼陳垣宇的國乒「內戰」，林詩棟以7：3開局，之後被追至10：9，憑關鍵分把握以11：9贏下第一局。

陳垣宇第二局以11：7追平，林詩棟隨後掌控比賽，以11：4、11：6連贏兩局，總比數3：1勝出晉級。

WTT瑞典大滿貫男單64強，林詩棟3：1挫陳垣宇贏內戰。（微博＠WTT世界乒聯）

周啟豪面對韓國主力安宰賢，在首局以10：12落敗情況下，以11：6、11：7、11：7連贏3局反勝。溫瑞博同樣以總比數3：1擊敗法國球手Lilian Bardet順利晉級。

WTT瑞典大滿貫男單64強，周啟豪3：1勝安宰賢。（微博＠WTT世界乒聯）

陳俊菘出局後，林詩棟、周啟豪、溫瑞博及向鵬四名國乒好手全數擠在下半區。他們將與張本智和、戶上隼輔、松島輝空、阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）以及復出代表哈薩克出戰的前國乒好手方博等同區廝殺，競爭異常激烈。