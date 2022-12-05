乒乓｜19歲新星吳詠琳為代表香港自豪　明年轉戰成年組力爭佳績

香港乒乓球隊男女子隊周一（5日）獲恒生銀行頒發獎金，首次隨港隊征戰團體世錦賽的19歲小將吳詠琳，除被世界級賽事場地震撼外，更因感受到各國隊伍的凝聚力，對代表港隊感到自豪。



世界乒乓球團體錦標賽9月底在中國成都舉行，港隊派出10名球員參加，男、女子隊同樣以第5名完賽。今屆女隊陣容中，除了東京奧運女團銅牌杜凱琹、李皓晴和蘇慧音外，朱成竹和19歲的吳詠琳也隨隊征戰，後者更是首次出戰世錦賽。

19歲小將吳詠琳去年轉任全職運動員，今年獲機會隨港隊出戰世錦賽。（葉詩敏攝）

吳詠琳2014年加入港青，去年正式轉做全職運動員，短短一年便獲機會代表香港征戰團體世錦賽，她坦言這趟旅程感受甚深。比起以往出戰WTT（世界乒聯）青年賽事，吳詠琳表示大開眼界：「場地真的好大好震撼，也感覺到選手們氣氛很緊張， 很認真準備比賽。」

她指以往WTT賽事「球員都各自練自己」，惟在世錦賽上，感受到各隊伍球員之間的凝聚力，「大家都是代表自己國家去比賽，讓我都好有歸屬感，穿上港隊衫去那麼大型的賽事，很自豪自己是香港隊」。

香港乒乓球隊男女子隊獲恒生銀行頒發獎金，表揚在團體世錦賽取得好成績。（葉詩敏攝）

師姐身上學習抗壓能力

港女子隊在今屆雖然8強止步，以第5名完成，吳詠琳仍在師姐們身上獲益良多。特別是16強和8強賽事，她看到師姐們在落後下爭勝的身影，深深感受到高水平球手的抗壓能力。「像是16強，我們在領先2：0後被追平，朱成竹打第5場時，雖然內心一定好緊張，但她呈現出來好有信心、好堅定，我們在場邊都好放心，好相信她。」

她又提到蘇慧音在8強對東京奧運銅牌戰對手德國一役，「蘇慧音手有傷，但她再對德國仍贏多次削球手韓瑩，我好Amazed（驚訝），雖然我們輸了，但大家發揮得好好」。

吳詠琳（左二）在師姐們身上獲益良多。（資料圖片）

師姐們的全力演出，讓吳詠琳明白到強手的心態調整，「不要覺得強手有實力一定贏，也有背後各種因素影響，緊張不是發揮不好的藉口，最重要是想辦法在緊張下仍出手堅定」。戰畢世錦賽後，她期望能在明年轉戰成年組賽事能提升實力，取得佳績。

港隊為恒生乒乓球學院學生作混雙表演。（葉詩敏攝）