英格蘭社區盾︱阿仙奴3：0大勝曼城　「沒有哥帥日子真難捱」

撰文：吳慕兒
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英超新球季開鑼前一周，按傳統踢社區盾，由應屆聯賽冠軍阿仙奴面對足總盃冠軍曼城。哥迪奧拿今夏離隊，藍月亮由他的前助手馬列斯卡領軍，面對同樣曾為「哥帥」左右手阿迪達領軍的阿仙奴，曼城上半場已落後兩球。
阿仙奴終以3：0大勝曼城，在新球季先拔頭籌。

英格蘭社區盾︱阿仙奴甫開賽已由守將卡拉科利射入領前。（路透社）

阿仙奴以今夏從紐卡素簽入的古馬雷斯出任正選中場，夥拍隊長奧迪加特和利維斯史基利，賴斯先列後備。前線夏維斯擔正，新加盟的索利斯（Christos Tzolis）與馬杜基一左一右出任翼鋒。曼城前線續由夏蘭特領軍，謝利美杜古、施美安任兩翼，科頓在夏蘭特身後支援。

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英格蘭社區盾︱夏維斯近門頭槌助阿仙奴28分鐘領先到2：0。（路透社）

甫開賽曼城尚未有機會觸球，利維斯史基利一記妙傳，守將卡拉科利（Riccardo Calafiori）接應射入，1分鐘已領先1：0。戰至28分鐘，奧迪加特右路傳中，新兵索利斯接應二傳頂予遠柱的夏維斯，德國鋒將的近門頭槌，當拿隆門未能救出，強勢的阿仙奴28分鐘領先到2：0。

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曼城球迷感慨：「沒有哥帥日子真難捱」

半場領先兩球的阿仙奴，下半場並未「收油」，索拉斯在前場左路傳予奧迪加特，後者假動作騙過當拿隆馬後起腳，為阿仙奴48分鐘已射成3：0。這場社區盾相信勝負已分，現場槍手球迷已在開派對，反觀曼城球迷已在悲嘆「沒有哥迪奧拿的日子，並不好過」。

阿仙奴清風送爽，輕鬆以3：0大勝曼城贏得今屆英格蘭社區盾，為新球季寫下一個好開始。

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