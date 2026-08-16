足球轉會｜鈴木彩艷加盟PSG因中間人索佣金過高告吹　維拉擬出手

現效力意甲帕爾馬的日本門將鈴木彩艷，原本已極度接近加盟法甲班霸巴黎聖日耳門，然而，這宗轉會交易卻在最後關頭因中間人索要佣金過高導致談判破裂。英超球會阿士東維拉有意介入。



PSG與鈴木彩艷接觸多時 交易臨門一腳破裂

PSG與帕爾馬談判多時，原定於周末安排體檢並交換文件，知名轉會專家Fabrizio Romano亦早已發出標誌性的「Here We Go」，交易成行在即。

Fabrizio Romano早前發出「Here We Go」，確認鈴木彩艷與巴黎聖日耳門達成一致，準備加盟。（X@@FabrizioRomano）

意甲豪門祖雲達斯早前亦對鈴木彩艷展露興趣，一度傳出PSG簽約後或外借予祖記吸取經驗，惟PSG最終決定留為自用。雙方早已就3500萬歐元（約3.2億港元）轉會費達成共識，豈料交易在簽約前夕告吹。

經理人「坐地起價」 PSG態度強硬即時「拔線」

據法國《隊報》以及RMC透露，交易破裂的主因是中間人與經理人團隊突然「坐地起價」。鈴木彩艷的中間人代表在最後時刻獅子大開口，要求PSG額外支付高達300萬歐元（約2723萬港元）的高昂佣金。PSG管理層對此大感震怒，隨即決定關閉談判窗口。

鈴木彩艷加盟PSG告吹，阿士東維拉介入。（Getty Images）

法國《體育法》規定，體育經理人或中間人在球員轉會交易中所收取的佣金上限，嚴格限制為球員稅前薪酬合約總額的10%。任何超過此上限的佣金要求，在法國法律下均被視為無效甚至違法行為，而目前提出的這筆佣金已經超過了紅線。RMC Sport評論員Loic Tanzi報道稱，巴黎聖日耳門認為這是阻止這筆轉會的藉口，好讓球員轉而加盟阿士東維拉。

維拉有意鈴木彩艷 祖雲達斯轉求其他門將

隨加盟PSG的交易告吹，鈴木彩艷暫時留效帕爾馬。不過，日本門將依然是轉會市場上的熱門人選，英超勁旅阿士東維拉阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）存在離隊可能，維拉正密切關注鈴木彩艷去向，並有意接手談判，試圖將鈴木彩艷帶到英超。

而早前對鈴木彩艷「有意思」的祖雲達斯，並不會在交易破裂後重新介入，意甲球會已經將注意力轉向達米安馬天尼斯、皇馬門將盧連（Andriy Lunin）、費倫巴治32歲巴西門將艾達臣（Ederson Moraes）等。