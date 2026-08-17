足球轉會｜洛迪接近加盟巴塞隆拿簽約4年　盛傳轉會費逾6億元

撰文：胡卉忻
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2026世界盃金球獎得主洛迪（Rodri）已與巴塞隆拿達成加盟協議，預計將與紅藍軍團簽訂一份為期4年的長約。洛迪將於近兩日接受體檢，巴塞隆拿期望他能趕及在本周三甘伯盃，於魯營球場正式與球迷見面。

巴塞隆拿5度報價與曼城博弈　轉會費逾7000萬歐元

綜合外媒報道，轉會費總額落在7000萬至7700萬歐元之間（約6億至6.5億港元），當中包含浮動獎金條款。

巴塞隆拿重金求購曼城中場洛迪。（Retuers）

巴塞隆拿近一周頻繁與曼城接觸，求購這名剛剛奪得世界盃2026冠軍的中場核心。據西班牙傳媒《馬卡報》報道，巴塞隆拿向曼城累積報價5次，其中4次為書面報價，1次為口頭。巴塞隆拿首次以4500萬歐元（約4.1億港元）試水被拒，與曼城提出的9000萬歐元（約8.2億港元）心理價位相差甚遠。

《馬卡報》報道指，巴塞隆拿每次加價500萬歐元（約4543萬港元），而曼城則每次減價1000萬歐元（約9086萬港元）。此時，雙方都已意識到最終會達成協議。隨後巴塞隆拿兩次5000萬及6000萬歐元（約4.5億及5.5億港元）報價，均被曼城拒絕。藍月亮管理層的底線極為清晰，直到巴塞最終將總價提升至接近7000萬歐元的門檻，雙方才達成突破。

巴塞隆拿與洛迪進行多輪談判，最終才基本達成一致。（Retuers）

皇馬長期接觸無果　洛迪更傾向巴塞

巴塞隆拿死敵皇家馬德里亦曾對洛迪表達意向，早於數月前已與洛迪團隊頻密接觸，一度在潛在買家中領先。然而，談判最終未能開花結果，主因並非單純的報價分歧。皇馬希望以接近6000萬歐元的價格完成交易，但是洛迪並非皇馬唯一選擇，在談判期間，皇馬同時推進多單交易，其中包括以天價買入恩迪奧文迪（Yan Diomande），最終談判被叫停。早前洛迪團隊已親自通知皇馬高層，明確表示不會加盟。當巴塞隆拿正式加入戰團後，這名西班牙大腦對紅藍軍團的體育計劃及戰術藍圖更感興趣。

兩大西甲勁旅對洛迪表現出濃烈興趣。（Retuers）

洛迪加盟巴塞隆拿不僅解決了法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）傷患期間的隱憂，其世界頂級的比賽節奏掌控與反搶預判，更能極大程度釋放柏迪（Pedri）與加維（Gavi）的進攻天賦。此外，洛迪將與多達7位西班牙世界盃冠軍隊友重聚，有望延續國家隊默契的控球體系。

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洛迪社區盾缺陣　馬列斯卡發聲：「所有球隊都需要他」

儘管曼城起初無意出售核心，但最終尊重球員意願。在交易未完成前，洛迪暫仍是曼城球員，上周五他已結束休假，返回曼徹斯特的訓練基地。不過，他並未列入昨日曼城對陣阿仙奴的社區盾大軍名單，缺少了中場大腦，曼城以0：3慘敗失落錦標。

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賽後新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）坦言：「他是一名頂級球員，所有球隊都需要洛迪，所以問題不在於我們是否想念他在陣中。」

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