英超10日後開鑼利物浦車路士未準備好　紅軍借巴塞炸彈人有用嗎？

利物浦新帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）是個好教練，然而巧婦難為無米炊，防線兵源依然緊張，中堅位置在干拿迪約滿離隊後，隊長雲迪積克新球季的拍檔人選，無論是祖高美斯、還是新加盟的積基特（Jeremy Jacquet）、小將利安尼（Giovanni Leoni）均在養傷。

於是球會再次用上一個「非常FSG」的解決方法——從巴塞隆拿借入阿拿奧祖（Ronald Araujo）。左右二閘依然未見增兵，熱身賽對列斯聯失4球，對摩納哥失3球，連伊拉奧拿也承認麾下「無足夠體能踢足90分鐘」。

另一邊廂，他的童年好友沙比阿朗素初掌車路士面對的是人滿之患，兵源充足不一定幫到手，友賽馬來西亞球隊柔佛達魯塔克欣失3球，早前對西悉尼流浪者失4球，後防漏洞同樣明顯。人多應該總好過無人，不過利物浦、車路士英超兩大豪門在新一季明顯尚未準備好。＇



利物浦借入巴塞隊長阿拿奧祖。（Getty Images）

利物浦借入巴塞後防「炸彈人」堵漏洞

阿拿奧祖身高1.91米，體能好、速度快，踢法進取，今年1月升任為巴塞隆拿隊長。主帥菲力克（Hansi Flick）為何願意借出一個27歲的當打球員，給一支歐聯潛在對手？

阿拿奧祖身體質素雖好，但在球場上常常犯下腦筋上錯誤，低級失誤、不必要犯規多不勝數，巴塞生涯5度拿紅牌，猶如巴塞防線上的「炸彈人」。當19歲的古巴斯愈來愈有大將之風，菲力克坦白向阿拿奧祖說新一季他的上陣機會不多，於是他毅然離隊，加盟利物浦。英國媒體報道，這宗外借附有買斷條款，利物浦可用約4700萬英鎊買入阿拿奧祖。

雲迪積克2025/26球季為球會和國家隊合共上陣69場。（Getty Images）

防線兵源不足問題延續 35歲雲迪積克能捱多久？

利物浦的防線問題，從上季已經開始——失去阿歷山大阿諾特，新加盟的右閘費林邦甫加盟已受傷患困擾，遲遲踢不出水準，中堅干拿迪心不在焉，雲迪積克高峰已過，左閘羅拔臣退居後備，新加盟的卻基斯演出如災難，門將艾利臣因傷缺陣時，馬馬達舒維利的水準亦差巴西門將一大截。當然前線問題或更大，但失球較2024/25奪冠時多12個，是鐵一般的事實。

冠軍教頭史諾，失去更衣室支持，最終被炒收場，伊拉奧拿接手，從熱身賽可見上季兩大貴價加盟星將伊沙克和域斯狀態不錯，球隊進攻火力應不成問題，可是防線依然令人頭痛。雲迪積克已經35歲，2025/26球季為球會和國家隊合共上陣69場，上陣超過6000分鐘，借入阿拿奧祖，他總算有個具經驗的拍檔，然而對方一旦有什麼失誤，難望雲迪積克可幫到多少。

利物浦連續兩場熱身賽領先兩球下落敗。（路透社）

兩閘仍未有新兵 防線漏洞未解決

祖高美斯在季前熱身賽肌肉受傷，料養傷一個月，必定錯過開季。上季加盟的小將利安尼仍為前十字韌帶傷患養傷中，新加盟的積基特同告受傷 ，但可望在最後一場熱身賽對科木復出。利安尼、積基特、阿拿奧祖均無英超經驗。

上季失去阿歷山大阿諾特，今夏失去羅拔臣，利物浦左右兩閘依然未有新兵。右閘費林邦加盟後傷患不斷，至今未踢出應有水準；後備巴特利膝部重創，預計要到10至11月才復出；換言之，後防右路今季繼續是利物浦的「病灶」。阿拿奧祖的其中一個好處，是他可兼任右閘，相信怎也不會如對上一個大牌借將、前巴塞球員艾法美路（Arthur Melo）那樣，2022/23球季借入後全季只在1場比賽上陣的尷尬。

伊拉奧拿。（路透社）

伊拉奧拿：部分球員未有能量踢足全場

左路方面，羅拔臣離隊後沒有買替補，卻基斯正是伊拉奧拿帶領般尼茅夫時的愛將，恃着新帥有「說明書」，紅軍後備席上左閘球員暫時只得外借收回的森美卡斯。如此人丁單薄的防線，如何捱足英超38輪，以及歐聯至少8場比賽？

與上季的季前熱身賽一樣，紅軍在多場友賽後防「性感」非常，繼對上一場上半場領先列斯聯2球下，連失4球落敗，周日對摩納哥再次上半場有兩球優勢下，由贏變輸，伊拉奧拿賽後直言，「目前的問題是部分球員未夠能量踢足90分鐘，他們開始感到疲倦，他們需要時間，我們需要與他們更長時間訓練。」

今年夏天，利物浦前線失去沙拿，艾基迪基仍在養傷；防線有羅拔臣和干拿迪離隊，暫時只買入年輕守將積基特和23歲西班牙翼鋒域陀蒙路斯（Víctor Muñoz）。全世界關注紅軍以過億歐元收購巴黎聖日耳門翼鋒巴高拿，可是後防繼續未有新兵之下，很難不令球迷擔憂。上季他們豪花4.5億英鎊之下，在英超得只第5名，可是防線問題一日未解決，暫時未看到有力再次爭冠的能力。

車路士人就夠多了，沙比阿朗素一樣頭大。（路透社）

車路士同樣未準備好 人太多沙比阿朗素一樣頭痛

一開季已非常頭痛的不止伊拉奧拿，他自童年已認識的老朋友沙比阿朗素，在車路士的位置絕不較他舒服。藍軍一隊目前有逾40個一隊成員，友賽大馬球隊柔佛達魯塔克欣只能踢成3：3，看來人多不一定好辦事。

繁忙的新球季只有10日便開鑼，利物浦後防人丁單薄，與車路士的人滿之患相映成趣，唯一肯定的是，兩隊均未作好準備。