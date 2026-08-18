籃球熱話｜湖人舵手Jeanie Buss反對出售球隊　巴斯家族再次內鬥

【NBA】巴斯家族成員擬以125億美元（約975億港元）總估值出售洛杉磯湖人剩餘17.8%股權予迪士尼前CEO艾格（Bob Iger）及Thrive Capital創辦人庫什納（Joshua Kushner），惟現任掌門人Jeanie Buss強烈反對。其律師發出嚴正警告，指未經共同受託人同意的投票屬無效，再次引爆家族權鬥。



巴斯家族已投票決定以125億美元的估值將剩餘股份賣給艾格與庫什納。巴斯家族聲明中寫到：「我們熱愛湖人隊及湖人球迷，並將繼續支持洛杉磯。但現在是時候抓住這個機會，體面離開。」

湖人現任老闆Jeanie Buss反對出售球隊。（Getty Images）

然而，現任球隊掌舵人Jeanie Buss反對出售，其代表律師Adam Streisand已向其餘5名兄弟姊妹發出嚴正警告。信件明確指出，Jeanie Buss從未同意出售家族信託持有的湖人股權，任何聲稱已通過出售決議的家族投票「過去與現在也是無效的」。

Jeanie Buss一方強調，根據2017年法庭判令及家族信託協議，未經共同受託人Jeanie Buss、Janie Buss、Joey Buss同意，洛杉磯湖人的17.8%股權不得出售，法律有責任確保家族持有至少15%的湖人股份，以保障Jeanie Buss繼續擔任球隊控制人。任何違反此項條款的嘗試，均屬違反誠信義務及藐視法庭。

Jeanie Buss與Mark Walter。（Getty Images）

現任控股班主禾達（Mark Walter）與Jeanie Buss曾約定，Jeanie將繼續擔任球隊控股股東至2030年。潛在接手者艾格上周表示，打算繼續履行協議，但也補充「如果情況有變，就另當別論」。

NBA規例明確要求，球隊掌控者必須持有至少15%股權。若家族股份全部轉讓，Jeanie Buss將自動失去自2013年繼承父親Jerry Buss衣鉢以來的地位。

Jeanie和哥哥Jim Buss。（Getty Images）

今次已非巴斯兄妹首次為爭奪球隊控制權而反目。早在2017年，Jeanie Buss解僱哥哥Jim Buss籃球營運總監一職後，Jim聯同哥哥Johnny Buss試圖剝奪Jeanie Buss在湖人董事會的席位。最終雙方靠法庭訴訟達成和解，Jeanie Buss繼續掌控球隊至今。