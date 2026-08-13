籃球熱話｜湖人爆瘋狂易主　兩大商業巨頭3日決定以975億港元收購

NBA爆出近年最震撼的交易，迪士尼前行政總裁艾格（Bob Iger）夥拍投資巨擘Thrive Capital創辦人祖殊庫什納（Josh Kushner），達成協議收購NBA豪門湖人，作價高達125億美元（約975億港元），一舉打破全球職業體育球會的最高出售紀錄。



湖人短期內再易主 僅3日敲定百億交易

沃爾特（Mark Walter）上年剛剛以約100億美元（約783億港元）估值從Buss家族手接過湖人控制權，僅過去了14個月。多家外國權威媒體確認今次交易總金額高達125億美元。

湖人換新班主一年後再易主。（Getty Images）

艾格與祖殊庫什納原先一直積極籌備在拉斯維加斯競逐NBA擴軍專營權，但在得知現任大股東沃爾特有意放售湖人後，隨即改變戰略，迅速提出一份極具侵略性的報價。現年75歲的艾格在接受訪問時坦言，「鑑於湖人的品牌價值與傳奇地位，我們立刻決定全力爭取。」這次談判過程極其迅速，僅歷時3天就敲定整體框架。

這筆交易仍需通過NBA董事會獲得其餘29支球隊老闆的投票批准。NBA預計將於今年9月在紐約召開董事會會議，屆時將對此項天價收購案進行正式表決。

兩大老闆起底 早有體育背景

庫什納家族背景極度顯赫，祖殊庫什納是美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）的親弟弟。祖殊庫什納早已涉足體育界，他目前已是邁亞密熱火的小股東，早前更曾試圖透過Thrive Capital購買國際足協世界盃的少數股權。不過，該計劃最終因遭到歐洲、北美及亞洲足壇高層的強烈抵制而被迫擱置。

祖殊庫什納為特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）的親弟弟。（Getty Images）

艾格今年2月卸任迪士尼執行長職位，曾於2024年與妻子Willow Bay以2.5億美元（約19.5億港元）的估值，買下了美國國家女子足球聯賽球隊洛杉磯天使城控制權。

迪士尼前行政總裁艾格（Bob Iger）。 （路透社）

艾格與祖殊庫什納隨後發表聯合聲明，表示作為終身NBA球迷，能夠成為湖人這支全球最偉大體育品牌之一的掌舵人感到無上光榮，並強調將繼承Jerry Buss與Jeanie Buss建立的深厚基業。

當家球星當錫發聲 「潛力無極限」

隨着「大帝」勒邦占士（LeBron James）今夏離隊轉投費城76人，斯洛文尼亞巨星當錫（Luka Doncic）已成為湖人唯一建隊核心。

湖人易主後，當錫社媒發聲表示球隊潛力無限。（路透社）

當錫在賣盤消息公布後，第一時間於社交平台X發聲表態：「身為湖人隊的一員對我而言意義非凡，我非常期待重返球場，並為洛杉磯奪得總冠軍。過去這幾年我已經習慣了巨大的變化，但我深知無論發生什麼，這支傳奇球隊的潛力是無窮無盡的。我期待能與祖殊庫什納和艾格會面，讓我們攜手在洛杉磯共同打造一段非凡的篇章。」