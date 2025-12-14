WTT香港總決賽｜張本智和四闖決賽終封王　力克莫利加特兌現承諾

向着鏡頭指「1、2、3」，以樊振東的招牌動作慶祝，張本智和在WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）煞科日兩度向偶像致敬。先在男單四強與中國的林詩棟激戰七局過關，今晚（14日）與瑞典的「六角戰士」莫利加特（Truls Möregårdh）爭冠，以4：2再下一城，四度晉身決賽終嚐WTT總決賽冠軍滋味。



WTT香港總決賽男單決賽，兩名中國球手未能包辦決賽，林詩棟與日本的張本智和激戰7局，最終張本險勝晉級，第4次晉身WTT總決賽男單決賽；王楚欽因背傷退賽，莫利加特不戰而勝。

中國隊兩大人氣球手王楚欽與孫穎莎齊齊無緣今晚的決賽，紅館看台出現不少吉位，紅館約6成球迷。莫利加特是較多支持的一方，張本智和只有零星的日文打氣聲。張本智和力退林詩棟後，豪言「必須要拿冠軍」，晚上的決賽體力未受影響，以11：8先拔頭籌，莫利加特第二局的攻勢凌厲，以力量壓制張本，這名日本球手以5：11遭追平。

（夏家朗攝）

兩人未曾贏得WTT總決賽錦標，當然十分肉緊，比分相當接近，莫利加特第三局被打追身球後，發脾氣踢走乒乓球被罰黃牌，張本以11：9拿下第三局，然後第四局爭持至「刁時」，莫利加特回敬一局12：10。

（夏家朗攝）

今場男單決賽又回到最初的起點，關鍵第五局，張本智和局中一直追趕，一記精彩的相持球反守為攻，追至7：8，其後再被拉開7：10，張本未有放棄，沉着應戰，先追回10：10，其後再兩度「刁時」，莫利加特兩次失誤斷送好局。這名瑞典「六角戰士」第六局明顯洩氣，張本連取5分，大局已定，以11：2大勝一局奠勝，以4：2力戰勝出，對上三次決賽飲恨後，生涯首度奪得WTT總決賽冠軍。

張本智和再度做出「1、2、3手勢」慶祝，以樊振東的動作致敬對方，是今日第二次做出這個勝利慶祝。

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

張本智和第四次打入WTT總決賽男單決賽，終捧盃而回，直言感覺難以置信，「我打過4次決賽，每次都想贏冠軍，無奈也是只差一點，今次終於贏冠軍當然十分高興。」張本晉級路上分別激戰菲歷斯勒邦（Felix Leburn）、林詩棟，他直言擊敗勒邦一仗至關重要。

張本智和在第五局一度在落敗邊緣，當局逆轉是勝負關鍵，「落後7：10是十分困難的局面，就如果該局失了將會是劣勢，當時我就專注一分一分打，堅定地相信自己，最後一步步扭轉局面。」

張本智和在四強與林詩棟激戰七局，莫利加特則不戰而勝，他坦言多打一場有利有弊，「體能當然有影響，但我比對手有多一場時間去適應場地，我認為多打一場的影響不大。」