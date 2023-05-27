乒乓世錦賽｜早田希娜9救賽點打破中國壟斷　改寫日本58年歷史

被中國乒乓球隊視為最大敵人的日本球手，今天真的把巨人擊倒。

但她不是東京奧運混雙金牌伊藤美誠，卻是新星早田希娜。

世界錦標賽女單8強，早田與世界排名第3、中國的王藝迪激戰1小時14分鐘。早田在決勝局從落後8：10將比賽帶入「刁時」，最終勇救9個賽點反勝21：19，以局數4：3淘汰王藝迪。這是繼1965年的深津尚子後，首次有日本球手於世錦賽擊敗中國球員奪得女單獎牌。



日本乒乓球人才輩出，近年每個奧運周期都有新星湧現，來到巴黎奧運周期更說得上改朝換代。「大師姐」石川佳純早前宣布退役；伊藤美誠從里約奧運嶄露頭角到東京奧運奪得混雙金牌而大放異彩後，近一年卻跌入低谷，在日本國內奧運資格爭奪戰一直落後，今次世錦賽亦於8強慘吞中國的陳夢4蛋；22歲的早田希娜卻在今個周期冒起，今屆世錦賽女單8強一役，更是其代表作。

早田希娜在今個奧運周期冒起，成為日本女乒備受期待的新星。（早田希娜Instagram）

早田與王藝迪在頭6局各不相讓，她以4：11先失，但此後連勝11：3及11：9，領先局數2：1。王藝迪以11：6追至2：2，早田再贏11：9領先3：2。第6局早田卻輸8：11，令賽事進入決勝局。

第7局早田一度領先8：5，但王藝迪連取5分率先以10：8手握賽點。早田此時追至10：10，以「刁時」掀起高潮，她連救4個賽點追至14：14後，之後再取1分領先15：14。雙方一直僵持至19：19，早田終連取2分反勝21：19，以局數4：3擊敗王藝迪。

早田希娜今仗與王藝迪在決勝局戰況十分激烈。（World Table Tennis微博）

早田這場勝仗極具意義，既打破中國球手壟斷，令這支乒乓班霸無法包辦女單4強，也是日本隊繼2017年的平野美宇後，再次獲得世錦賽女單獎牌；若要數到對上一次有日本女球手擊敗中國勁敵而站上世錦賽女單頒獎台，更是58年前的深津尚子，她於1965年世錦賽決賽以5：3擊敗中國削球手林慧卿。

決勝局最後雙方激戰精華：

勝利一刻，早田忍不住眼泛淚光。她賽後坦言為了戰勝中國球手，已走了一段很長的路：「每天我都在團隊的努力下，為超越中國而奮鬥，所以能在這個舞台上勝出真的很高興。這讓我覺得，之前所做的一切都沒有錯。」

早田希娜的爸爸是業餘足球員，小時候差點向女子足球發展，但媽媽不希望女兒曬黑，所以選擇了乒乓球。身高1.65米的早田，早在全國學界賽已曾擊敗伊藤美誠，但之後受膝蓋韌帶傷患影響，2016年施手術後，翌年才復出，但她愈戰愈勇，今年的全日本錦標賽橫掃女單、女雙及混雙冠軍。來到世錦賽，即使她於女雙8強伙拍伊藤美誠不敵中國的王藝迪/陳夢，混雙決賽又負予中國的王楚欽/孫穎莎（伙拍張本智和），但一舉殺入女單4強，已為國乒敲響警號，也令人期待這個以笑容俘虜大量日本球迷的「陽光笑女」，將在巴黎奧運有何表現。

早田希娜因為陽光可愛的笑容，俘虜不少日本球迷。（早田希娜Instagram）

早田將在4強遇上目前排名世界第1的孫穎莎，她表示：「（中國）確實是一面非常厚的牆壁，能夠越過它一次，自己應該會有什麼改變。我想抱着重新開始的心態勇往直前。」4強另一戰線，是陳夢對陳幸同的「中國內訌」。