WTT香港總決賽｜張本智和成都遭噓感難受　感激香港球迷落力打氣

上周在中國成都舉行的混合團體世界盃，日本隊摘下亞軍，而隊中的張本智和（Harimoto Tomokazu）卻陷入風波，接連被中國球迷喝倒彩。帶着上星期的不愉快事件來到香港，張本智和曾擔心在香港有同樣遭遇，幸好在紅館沒有發生，甚至獲得不少球迷支持。

面對攻擊，張本智和坦然面對，「我永遠都不會認識這些罵我的人，我永遠不知道他的名字、他的臉，所以就別想吧，他們說什麼都沒有關係。」



日本球手張本智和。（梁鵬威攝）

父母原是四川人的張本智和，在日本仙台出生，並在2013年入籍日本。張本早前回到成都出戰混合團體世界盃，適逢日本首相高市早苗的惹火言論，令中日關係變得緊張，張本智和成為眾矢之的，接連受到中國球迷喝倒彩。

日本隊在第二階段分組賽對香港時，張本智和對上林兆恆，看台不時傳出噓聲及辱罵聲，懂中文的張本當然聽得明白，張本勝出賽事後，將手放在耳朵旁邊還擊。日本隊其後對韓國，介紹兩軍球員出場時，大會更叫錯張本智和的名字變成胞妹張本美和，連法國球手哥斯（Simon Gauzy）也同情他的遭遇。

張本智和上星期在成神遇不愉快事件，今周在香港出戰總決賽。（梁鵬威攝）

相隔不足一星期，張本智和來到香港作賽，張本首圈正好抽中對哥斯，兩人合演娛樂性豐富的一場，二人多板對抽，掀動在場近7成入場球迷的情緒，張本智和在落後一局下，連取兩局11：5及11：9反超前，哥斯回敬一局11：5追平，張本再贏11：8及11：7，有驚無險以4：2擊敗對手晉級。

法國球手哥斯與張本智和激戰42分鐘。（梁鵬威攝）

「我今天也有點害怕有種怎樣怎樣（被罵）的感覺....」今次香港總決賽不少內地球迷觀戰，張本賽前也害怕在香港重演於成都的一幕，幸好並沒有發生，今場雙方也有球迷為他們喝彩，當中不少是支持張本智和，以日文，甚至用中文高呼「張本加油」，「聽到香港的球迷為我們兩個落力的打氣，很大的聲音、鼓掌，我當時就放心得多了，我很感謝他們（球迷）。」張本以流利的中文說着，即使最後一局也有稍微的喝倒彩，他直言已比成都小得多，對此心存感激。

張本智和賽前擔心在香港被噓。（梁鵬威攝）

+ 2

混合團體世界盃8日賽事中，張本智和從首天已有不少噓聲，這名日本球手只好適應，「頭兩天確實有點難受，之後慢慢適應吧，自己就盡力專入在賽事中，我感覺自己狀態愈來愈好。」如何面對攻擊，張本確實帶點無奈，「我永遠都不會認識這些罵我的人，我永遠不知道他的名字、他的臉，所以就別想吧，他們說什麼都沒有關係。」

張本智和強調不會視球迷為敵人，「我的對手從來都不是球迷，就只有球檯上對面的一方，完賽後大家也是朋友。」張本智和的背景尷尬，他坦言與中國球迷之間互相都不理解，「（中國）球迷們永遠不理解我的心情，而我也理解不了他們的心情，我在場上只要做好自己就可以。」

張本智和。（梁鵬威攝）