女足｜效力巴塞14年　兩屆金球得主佩迪雅絲離隊　下站或登陸英超

剛協助巴塞隆拿奪得女子歐聯冠軍、成就「四冠王」的西班牙前鋒佩迪雅絲（Alexia Putellas），正式宣布將在季尾約滿離隊，結束長達14年的紅藍傳奇生涯。



現年32歲的佩迪雅絲，日前透過社交媒體回顧過去，她在短片中動情表示：「我說過，希望在狀態最佳、全力以赴、百分之百投入中迎來最終時刻。就現在，是時候了，這是一個完美的故事。我們將女子隊帶到未曾想象過的高度。」

佩迪雅絲效力巴塞14年，為球隊奪得38次冠軍。（Getty Images）

自2012年加盟以來，佩迪雅絲合共為巴塞上陣507次、射入232球，她的上陣次數高踞球會歷史第二位，僅比施蘭奴（Melanie Serrano）少9場；而在入球榜上，她更緊隨射入672球的球王美斯（Lionel Messi）之後，高居巴塞男女足歷史的第二射手。效力14年間，她橫掃38座冠軍獎盃，當中包括10座聯賽錦標及4次歐聯冠軍。憑在球會的出色表現，佩迪雅絲於2021、2022連續兩屆斬獲金球獎，2023年隨西班牙奪得女子世界盃冠軍。如佩迪雅絲所言：「6歲的時候，我只看到男性在體育場內踢球，我做夢也想不到有一天，就在同一個地方，超過9萬名巴塞球迷會高喊我的名字。」

據英國BBC報道，由美國億萬富豪Michele Kang掌控的女子英超球會倫敦城雌獅（London City Lionesses）正在尋求佩迪雅絲加盟，以增強實力，雙方已接觸數月。倫敦城雌獅本季列聯賽第6，除了銀彈攻勢外，球會由西班牙教練Eder Maestre執教，佩迪雅絲好友Jana Fernandez在此效力，巴塞隆拿隊友利安（Mapi Leon）亦有望來投，「感情牌」或成轉會的其一推動力。此外，《ESPN》從消息人士口中得知，歐洲、美國、墨西哥等地球隊均對佩迪雅絲感興趣，其中包括上年9月開出破紀錄報價遭拒絕的巴黎聖日耳門。