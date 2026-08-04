足球轉會｜車路士簽入36歲軒達臣　沙比阿朗素複製老將成功方程式

車路士宣布，36歲前利物浦隊長、上季效力賓福特的英格蘭中場軒達臣（Jordan Henderson）加盟，雙方簽約兩年。

一如外界消息，藍軍繼日前簽入韋碧克後，再簽入軒達臣，這間英超球會短期內已引入兩個35歲以上的老將，一改美國班主托德波里入主以來在收購球員方面以「年輕人至上」的作風。沙比阿朗素2023/24球季帶領利華古遜在德甲不敗封王前，便曾在夏季轉會窗一口氣引入兩位30歲老將，今次同一招用在車路士身上，能否行得通？



車路士宣布軒達臣加盟。（X@ChelseaFC）

軒達臣上季重返英超，加盟賓福特，各項賽事上陣34場。即使已屆36歲，仍是英格蘭國家隊常客，今夏獲得徵召，有份參加2026世界盃。

可是軒達臣在今屆賽事在場上貢獻有限，僅後備上陣6分鐘，更因16強英格蘭擊敗墨西哥賽後，慶祝時不慎翻越廣告牌摔倒，導致左前臂骨折，需即時送院並接受手術。目前傷勢已無大礙。

軒達臣入選世界盃英格蘭大軍名單，但意外在慶祝時跌斷手。（Reuters）

英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）曾稱讚軒達臣為「常勝將軍」，並強調他能為球隊更衣室帶來「領導力、氣魄、個性與活力」。相信車路士新帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）亦是看中這一點，希望借老將經驗帶領一眾年輕人重建球隊。

軒達臣在加盟車路士受訪時稱，「對我來說，足球是一項團隊運動。一切都應該以團隊為重。在我的職業生涯中，我所做的一切都是為了團隊，並試圖讓隊友變得更好。隨年齡增長，你會獲取很多不同的經驗，有時可以將這些經驗傳授給年輕球員。我可以試著與他們交流，並提供不同的觀點。」

沙比阿朗素招募年輕球員的同時亦簽入老將平衡球隊。（Reuters）

軒達臣與國家隊隊友摩根羅渣士（Morgan Rogers）一樣，車路士新帥沙比阿朗素均是促使他們確定心意的其中一個重要因素，「我同沙比阿朗素聊過，我們的對話非常愉快，氣氛十分積極。他是我想來這裡的主要原因之一。」

車路士自從美國商人托德波里2022年入主，轉會窗一直以購買年輕球員為主，直至今夏沙比阿朗素掌帥，希望通過老將來填補球隊經驗不足的短處。他曾在執教利華古遜的第2個賽季，從阿仙奴簽入格列沙加（Granit Xhaka）及慕遜加柏的莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann），當時二人剛好都是30歲，隨即創下不敗奪冠神話。

如今在車路士，沙比阿朗素故技重施，先後簽入韋碧克（Danny Welbeck）與軒達臣，二人更曾於15年前在新特蘭共事（2010／2011球季韋碧克曾外借到新特蘭），如今在藍軍再續前緣。