英超｜羅渣士創紀錄1.17億鎊投車路士　阿朗素及彭馬招攬成關鍵

剛剛隨英格蘭奪得世界盃2026季軍的摩根羅渣士（Morgan Rogers），正式由阿士東維拉轉投車路士，轉會費高達1.17億英鎊（約11.3億港元），打破英格蘭球員歷史轉會費紀錄。現年23歲的羅渣士已與藍軍簽下一份7年長約。



羅渣士在完成世界盃2026賽事後便火速前往倫敦完成簽約，今次以1.17億英鎊落戶史丹福橋球場，一舉打破今夏較早前艾利洛安達臣（Elliot Anderson）加盟曼城（1.16億鎊）的紀錄，成為史上身價最高的英格蘭球員。同時，這筆交易亦超越摩西斯卡些度（Moises Caicedo）的1.15億英鎊（約12億港元），為車路士歷史上的最昂貴買人金額。

羅渣士以創紀錄的1.17英鎊加盟車路士。（Facebook@Chelsea Football Club）

自2024年初由米杜士堡加盟阿士東維拉以來，羅渣士進步神速，上季作為艾馬利（Unai Emery）麾下進攻核心，憑藉強悍的突破能力與多變的進攻位置，出場55次貢獻14個入球、12次助攻，帶領維拉勇奪英超前4名並獲歐霸盃冠軍。

羅渣士上季幫助維拉奪英超前4及歐霸盃冠軍。（路透社）

同市宿敵阿仙奴今夏一直將羅渣士列為引援的首要目標，結果車路士搶先一步。羅渣士正式加盟後喜道：「車路士是倫敦最大的球會，是我從小已非常仰慕的球隊。」

談到選擇藍軍的原因，羅渣士坦言主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）是重要因素之一：「我和沙比阿朗素有過幾次談話，我認為我需要了解這位主教練是什麼樣的人以及他想如何執教。他與我對比賽的理解、我想要的比賽方式以及我想要展現自我、自由表達自我的方式非常契合。」

另一原因則是希望與前曼城青年隊隊友高爾彭馬（Cole Palmer）重聚，羅渣士透露後者多次與他溝通，「我從14歲左右就認識高爾彭馬了，先是在英格蘭青年軍，後來我們都在曼城效力。我們一直都在談論這件事，我們一直都很想一起踢球。所以，當這件事真的發生時，我們兩個都非常興奮，我真是迫不及待了。我覺得這大概是最特別的事情了，能和自己最好的朋友一起踢球，每天都和他在一起。」