35歲韋碧克加盟車路士　足球界「玻璃人」愈戰愈強的秘密︱轉會

韋碧克（Danny Welbeck）曾經是令不少球迷感到惋惜的名字，8歲加盟曼聯青訓，17歲首次為紅魔一隊上陣，身材高大而且速度、技術與射術兼備，可惜持續不斷的傷患，令他始終未能完全發揮天賦。待在曼聯一隊的6年，以至隨後5年在阿仙奴，均予人「玻璃人」之感，天份再高也是徒然。

黯然離開兩大球會，他並未垂頭喪氣，耐心對症下藥，踏入30歲那年轉投中型班的白禮頓，結果逆齡愈戰愈強。來到35歲的今天，竟能再次投身豪門懷抱，加盟車路士。單是他這份永不放棄的強大精神力量，足以教人敬重。



35歲的韋碧克加盟車路士。（IG）

曾是曼聯新希望 傷患不斷換來失望

韋碧克在曼徹斯特出生和成長，當年獲傳奇領隊費格遜親自提拔上一隊，曾備受期待。然而當費Sir在2013年退休，之後那季韋碧克常常被安排踢4-4-2陣式中的左翼位置，而非最擅長的正前鋒，他感到自己就算盡了力仍未能在比賽中帶來貢獻，對球隊不是最好，他亦開始想： 「到底什麼才是對我最好？」

於是他在24歲那一年，為事業更上層樓而加盟曼聯宿敵之一的阿仙奴。另一傳奇主帥雲格2014年以1600萬英鎊把他簽入，加盟首季便在足總盃8強倒戈，為阿仙奴射入致勝球以2：1擊敗曼聯晉級，槍手最終順利封王，韋碧克卻因傷無緣在決賽上陣。

想當年，韋碧克曾是曼聯新希望。（Getty Images）

為事業轉投阿仙奴 卻因傷未有一季上陣超過2000分鐘

2016/17阿仙奴再在足總盃奪冠，韋碧克終能正選上陣，那一屆最為人惦記的卻是勇不可當的山齊士。他在阿仙奴的命運與在母會曼聯相似，接連不斷的傷患大大影響出場時間，當雲格「被退休」，在艾馬利掌帥那季已是那在球隊的最後一季。傷患令他在2018/19球季在各項賽事只得14次上陣機會。

韋碧克約滿離開阿仙奴時已經29歲，當幾乎同齡而同樣傷患不斷的史杜列治（Daniel Sturridge）離開利物浦，轉戰土耳其、澳洲聯賽，感覺已呈半放棄狀態，並在2022年掛靴，他沒有選擇這條容易得多、亦可能絕大多數人會選擇的下坡道。韋碧克留在英超，先是屈福特，繼而是白禮頓，正是在這間南部球會得到重生的機會。

躊躇滿志加盟阿仙奴，無奈亦未有圓滿結局。（Getty Images）

白禮頓軍醫對症下藥 根治傷患配合細心監察愈老愈強

白禮頓軍醫確定令他持續受傷的主因是後大腿筋問題，2021年10月成功為他以手術治理，球隊細心監察他的訓練和比賽時間，避免他因過勞而受傷，專業而精明的軍醫，配合球隊的尖端科技設施為他恢復治療，韋碧克2024/25球季為白禮頓上陣30場英超，攻入10球，是生涯首度在聯賽取得入球雙位數。剛過去的2025/26球季，他的上陣次數更達到37場，攻入13球，再創個人紀錄。

他當然不能每場踢足90分鐘，但憑其質素常常能後備出場扭轉大局。他剛加盟白禮頓首季，全季英超上陣時間為1374分鐘，之後逐年增長，去到2025/26球季已增加到2258分鐘。回看他的球員生涯，在曼聯只有2011/12球季曾上陣2018分鐘，在阿仙奴5季最多的一次已是2014/15加盟首季的1666分鐘。在白禮頓卻可以隨年齡增長上陣時間愈來愈長，簡直能人所不能。

白禮頓軍醫為韋碧克根治傷患，配合細心監察，令他愈老愈強。（Getty Images）

35歲加盟車路士 英超年代首人先後效力這三大球會

大家都很好奇，曾經一身傷患的他，何解能夠愈老愈強。他曾在賽後訪問中透露了一點，「我從爸爸、媽媽身上得到優良的基因。大量辛勤工作，我每一天都努力練習，亦會好好照顧自己的身體，我總是注重飲食，常常飲水，為每課操練都做足準備。」

天道酬勤，讓他再次獲得加盟大球會的機會，35歲之年，重返倫敦投效車路士，並成為英超年代第一個曾先後效力曼聯、阿仙奴和車路士的球員。就算在英超年代之前，亦只得前阿仙奴領隊格拉咸（George Graham）在1960至70年代試過。

韋碧克：「我肚子內仍有那團火」

韋碧克說，「當聽到車路士有興趣，令我感到非常自豪。我已認識部分男孩，並且跟領隊有過了不起的對話，我即時已感到那份連繫。」

他豪言，「我肚子內仍有那團火，已預備好為這球會付出一切，令車路士的每一個人和球迷感到自豪。」他很清楚在隊中的「大哥哥」角色，「隊友們已知道更衣室內可以倚向我的肩膀，他們當然可以在任何時間找我，談論一切事情。」車路士一大班年輕人，加入韋碧克以及盛傳即將加盟的另一老將佐敦軒達臣，更衣室多了兩個老大哥鎮守，添上寶貴經驗，看看能否為藍軍新一季重返正軌。