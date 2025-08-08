世界運動會｜劉慕裳用獎牌向天上的婆婆兌現承諾　感激香港人支持

劉慕裳為香港奪得今屆世界運動會第一金，也是她首次踏上這個國際綜合運動會的頒獎台最高級。脖子掛上金牌一刻，劉慕裳熱淚盈眶，原來她的外婆在兩周前離世，「呢個係走之前我應承佢嘅……」， 賽後訪問中，劉慕裳再次忍不住落淚。



世界運動會｜劉慕裳在決賽的表現近乎完美。（港協暨奧委會提供）

劉慕裳第二次出戰世界運動會，她上屆奪得銅牌，今屆以完美表現奪得超高分的45.3分，力壓日本的尾野真步奪金，她的分數甚至比男子組冠軍西山走的44.4分還要高，其整套動作的力量、節奏、爆發力和穩定性，幾近完美，足證她在2021年東京奧運摘銅後，沒有因此停步，幾經苦練，更上一層樓。

世界運動會｜劉慕裳奪得港隊今屆第一金。（港協暨奧委會提供）

世界運動會｜賽後接受訪問時，劉慕裳再次感觸落淚。（港協暨奧委會影片截圖）

劉慕裳在頒獎禮上感觸淌淚，接受訪問時同樣哽咽，說：「我試吓好理性咁講先……賽前兩星期婆婆走咗……呢個係走之前我應承佢嘅……」此時她忍不住再次流淚。

重整心情後，她總結今日表現，「我知道自己還有進步空間，未到盡頭，所以已急不及待要重投訓練，為11月的世界錦標賽備戰」。劉慕裳亦感謝香港市民支持，「一直收砸很多訊息，但不敢回覆，生怕『衝大個頭』，大家對我的支持我全都收到了，我會用表現回答大家」，語畢，她拿起今屆世運會獎牌「竹光」，足證她沒有「衝大個頭」，一面金牌足以說明一切。