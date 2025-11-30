劉慕裳首膺世界冠軍　香港空手道世一猛將創歷史仍心繫大埔災民

香港運動員劉慕裳，再創本地體壇歷史新一頁，她在埃及開羅舉行的世界空手道錦標賽女子個人形（Kata）決賽擊敗日本勁敵尾野真步奪冠，成為香港歷來首位空手道世界冠軍。



劉慕裳首奪世界冠軍。（資料圖片/Getty Images）

劉慕裳繼世界運動會後 再與日本勁敵尾野真步爭冠

劉慕裳在2020東京奧運獲得歷史性的銅牌後，並未放慢腳步，持續在空手道個人形的路道上邁步，馬不停蹄地出戰全球各項賽事，幾乎每次都能夠踏上頒獎台，而且自2024年1月開始榮升世界排名第一，並一直保持「世一」地位至今。

這位香港空手道猛將近年贏盡獎牌，獲得金牌次數相對較少，今年8月在第12屆世界運動會火併世界排名第二的日本勁敵尾野真步，劉慕裳當時以近乎完美的表現首度奪得賽事金牌，今屆世錦賽二人再度在決賽對決，同樣力求突破。

劉慕裳今年8月已曾擊敗尾野真步贏得世界運動會金牌。（資料圖片/Getty Images）

自去年初榮升「世一」 終初嚐世界冠軍滋味

劉慕裳長年穩定地處於高水平，強手林立之下，連續4屆世錦賽皆能踏上頒獎台，2018年及2021年均獲得銅牌，2023年在決賽負日本名將大野光獲得銀牌。今屆她再次連過多關，分組賽兩連勝之後，16強挫中國的陶怡蔚，8強勝埃及主場選手Aya Hesham，4強再勝希臘選手Georgina Xenou，連續兩年晉身金牌戰，繼8月世界運動會後再次在決賽與日本的尾野真步較量。

事實上今次已是劉慕裳與尾野真步今年第7次交鋒，對上6次Grace有5次勝出。決賽先出場的尾野真步以「知花公相君」獲43.3分，劉慕裳選擇「北谷屋良公相君」並獲得更高的46.1分，成功再次力壓尾野真步封后。

34歲的劉慕裳堅持不懈，未為之前的失利打擊，今次終於順利首度成為世界冠軍，寫下個人與香港在空手道的歷史新一頁。Grace在世錦賽力爭佳績的同時，仍心繫香港，她日前在晉級8強後在Instagram發出帖文時寫道，「在我準備下一輪比賽的同時，想請求大家不止為我的旅程，還為近日在大埔火災受影響人士祝禱，我的心與今次慘劇受影響的每一個人同在。」