劉慕裳葉鴻輝當選十大傑出青年　附得獎感言全文

「十大傑出青年選舉2025」有3位體育界人士當選，香港空手道代表劉慕裳、港足門將葉鴻輝及香港殘疾人士羽毛球隊總教練陳仁傑，齊獲得這項榮譽。



劉慕裳（IG）

劉慕裳得獎感言：《道如人生，敢冒險才會帶來驚喜》

33歲的劉慕裳自東京奧運在女子個人形（Kata）項目獲得銅牌後，表現更上層樓，2023年世錦賽摘下銀牌，並在2023年起連續3年贏得亞錦賽金牌，今年世界運動會亦贏得金牌，目前高佔世界排名第一。

目前身在西班牙備戰世界錦標賽的她，在得獎感言以《道如人生，敢冒險才會帶來驚喜》為標題，她表示，「作為一名空手道運動員，以前收到的都是體育獎，而今天的這個獎是社會對我和空手道的一份支持。我非常開心，好多謝大家。」她娓娓道出空手道生涯的起點，「我第一次接觸空手道是在11歲的時候，我身型嬌小，小時候身體弱，經常病，看見哥哥學空手道好有型，亦被套拳快速凌厲的動作吸引，於是由學芭蕾舞轉學空手道，強身健體之餘，亦覺得好型。」

劉慕裳今年世界運動會贏得金牌，目前高佔世界排名第一。（Getty Images）

成長期挫折成為日後振翅高飛的養份

她續稱，「可能有芭蕾舞底子，經常拉筋的關係，當初學空手道『個人形』上手好快，參加青少年組比賽，賽前兩周才開始練習，竟然過關斬將拿得金牌。當時我說：『原來比賽很容易就贏！』後來進了體院訓練，練習時間更多，亦升上成人組比賽，然而結果卻是一敗塗地。」

「記得我在亞洲賽比賽前，我曾經一個人在館內哭，感覺大家都說我打得好，但我就是覺得自己不夠好。回想起來，可能是以前的勝利得來太易吧。自己亦慢慢學會當比賽輸了，會問自己為什麼會輸，要找到失敗的原因。那時候亦開始明白天份之外，後天的努力是必須。」

清水希容曾是一眾選手認定無法超越的大山。（Getty Images）

擊敗日本強敵清水希容一役克服內心恐懼

成長期的挫折成為日後振翅高飛的養份，她印象最深刻的一次比賽，是擊敗日本強敵清水希容經典一役，「多年比賽，印象最深的是2017年的空手道一級A系列賽奧地利站，日本一直是空手道運動強國，日本選手清水希容更有連勝80多場的紀錄，那時在國際賽事上從未有人贏過她。那次比賽教練叫我嘗試用一套難度較高的套拳去應戰，結果成功，我贏了！」

「這次經驗讓我明白到，大家都懼怕強敵，覺得對手是無敵，原因是我們平日太保守，覺得自己是『不可以』，原來當克服心裏面的恐懼，勇於冒險和去挑戰，是可以成功的。」現在作為「世一」選手的劉慕裳已站在頂峰，她要學習全新課題：「登頂，風景固然是美好的，但如何保持自己的熱度，克服內心的種種的恐懼，是我這一刻的課題。經常聽到前輩說練拳，也要練心，抱持尊重和謙卑。我覺得空手道的精神像一個武士，遇到困難不能輕易放棄，要有勇於挑戰的心。」

最後她感謝家人長年支持，也希望更多香港人能夠領會「道」的精神，「敢於突破和挑戰，去追求目標，堅持到底。」

葉鴻輝。（資料圖片/夏家朗攝）

葉鴻輝得獎感言：《未上場已認輸，就不用踢波了》

長年為港隊把守最後一關的葉鴻輝，在得獎感言中以《未上場已認輸，就不用踢波了》為標題，「今天能夠以一個足球員的身份，當選香港十大傑青，感到非常興奮。多謝大會對我的肯定，也感謝你們對香港足球的支持。」

阿輝說道：「過往有不少優秀的運動員獲得這項殊榮，但這應該是幾十年來首次有足球員當選傑青。在這裏，多謝每一位教過我的教練，更要多謝所有一直支持香港足球的香港人。」（編按：1977年郭家明仍在球員年代當選十大傑青，是首位足球員獲此榮譽，葉鴻輝為歷來第二人。）

今年6月亞洲盃外圍賽香港對印度，42000多名球迷入場令葉鴻輝感到鼓舞。（夏家朗攝）

「足球可以凝聚香港人，體現香港精神」

他感言，「大家都明白香港足球，我們不是世界級嘅球隊，亦無一些國際級的球星，在國際賽的成績亦是輸多贏少，但最難得的是，只要球迷看見我們拼盡全力，踢出一場好波，就會繼續支持。這令每一個香港足球員都有莫大的鼓舞。」

「剛剛6月，港隊在亞洲盃外圍賽主場對印度，全場有42000多名球迷入場，創下香港史上最多人入場的紀錄，4萬多球迷一齊呐喊『香港勁揪』，那種動力前所未有，真正感受到足球可以凝聚香港人，體現我們的香港精神。」

葉鴻輝代表港足已15個年頭。（資料圖片/袁志浩攝）

「如果未上場已認輸，就不用踢足球了」

葉鴻輝續稱，「雖然香港足球無論球隊經費、場地、各方面的支援，都未必比得上其他先進職業足球的地區。但我個人而言，就是有一份不服輸性格，一落場，就要有鬥心，要贏波，就算對手強得多，都會嘗試用不同方法踢出一場好波，即使踢下風波，都要盡力發揮到最好，拉近與對手既距離。如果未上場已認輸，那就不用踢足球了。」

「這份態度，相信亦是好多香港人堅毅不屈，不論輸贏、拼到盡的心態。」

「很多人都說，我在球場上經常好火爆、激動，和球場外的我很不同。這份激動，是來自我每次訓練或落場比賽，都會有一份危機感，我會當這場比賽是我最後一場比賽，一定要盡力，因為能夠出場並不是必然，好的表現才會得到認同，這態度由我年輕到現在都從未改變，反而推動我每一場比賽都追求做到最好。」

「今天借此機會，我想勉勵年輕一代足球員，踢波最大的動力當然是贏波，要贏波就要盡力做到最好，哪怕客觀環境未必理想，只有不輕易服輸的心態，無論是足球場上，還是人生其他階段，保持這份鬥心，堅持下去。」

「最後，這個獎不只是屬於我，而是屬於所有支持香港足球的人。更寄望大家繼續支持我們，拼出香港人的精神。」