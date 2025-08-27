世界運動會｜劉慕裳獲金邊袍心態不變　楊頌熹奪金證實力

成都世界運動會（The World Games）早前圓滿結束，香港隊以3金2銀1銅作結，創下歷屆最佳成績，港協暨奧委會今日（27日）為代表團舉行歡迎儀式。



（港協暨奧委會圖片）

（趙子晉攝）

香港代表團在早前完成的成都世界運動會取得3金2銀1銅的佳績，港協暨奧委會今日在奧運大樓辦歡迎儀式，一眾獲獎的港將悉數出席，逐一上台分享心得，並接受表揚狀。

（趙子晉攝）

劉慕裳（Grace）近期狀態大勇，首奪世界運動會金牌外，更以世界第一完成賽季，早前收到象徵年終冠軍的「金邊袍」，再穿上身的感覺有落差，「感覺（與想像）差很遠，穿起金邊袍時感覺很Humble（謙虛），我都不知為何，這件袍像是提醒我24、25年經歷過的事。」

即使獲得金邊袍的加許，劉慕裳笑言謙虛地拿金牌，她的心態如一，「金牌始終有人贏，用什麼態度衝擊金牌才是關鍵，我一路走過來都不是十分順利，經歷過不少低潮才有成績，所以繼續以謙虛的態度訓練，並以最有自信的態度比賽。」

今年11月的世界錦標賽是劉慕裳下個重大目標，Grace戰畢世運會後回港，保持輕量訓練維持狀態，她笑言毋須太早準備，下星期便會離港訓練。

（趙子晉攝）

武術是今屆世運會的大贏家，香港隊摘下2金1銀。楊頌熹上屆在男子太極拳太極劍全能摘銅，當時以金牌為目標，卻在比賽中有失誤，即使登上頒獎台，仍然對當時的失誤耿耿於懷，自覺受之有愧。3年後，楊頌熹登上頒獎台最高一級，不止是成績，更是心態的進步。

「3、4年前，我一直都在懷疑自己，不斷模仿別人，我卻失去了自己的風格，當我上屆在世運會失誤下摘銅，我覺得要在沒有犯錯下上頒獎台才是光彩。比賽後我反思很多，如何再做好一點，做點很多筆記檢討自己，重新出發後終於登上最高一級。」

對楊頌熹而言，這面金牌代表成長，同時證明自己的能力，但他追求的非獎牌，而是心態，「我不會永遠都是冠軍，所以我先放下了，我反而追求的是場上的心態，希望每次盡全力，將訓練過的技術在舞台上展現，以平常心、心無雜念地比賽，這點我更想做得到。」

（趙子晉攝）

世界運動會2025香港隊成績



金牌：

劉慕裳（空手道） 女子個人形

楊頌熹（武術） 男子太極拳太極劍全能

沈曉榆（武術） 女子長拳槍術劍術全能



銀牌：

張溢霖（武術） 男子70公斤散打

關竣仁（飛航運動） 無人機競速



銅牌：

鄭俊軒（滑水） 男子尾波衝浪

