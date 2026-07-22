世界盃｜墨西哥門將「Sam哥」奧祖亞宣布退役　結束22年職業生涯

墨西哥國家隊六屆世界盃元老、41歲傳奇門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）今日正式宣布退役，結束22年職業生涯。



奧祖亞今天在個人社交平台X感性發文，宣告正式掛靴：「我從未想過一個夢想能帶我走得如此之遠。今天，我只能滿懷驕傲地回顧過去，並由衷地說：謝謝！」

墨西哥41歲傳奇門將奧祖亞正式宣布掛靴。（Reuters）

「感謝我的家人。感謝我的隊友。感謝每一位一路陪伴我的球迷。我將帶着數百萬人的愛戴和為墨西哥奉獻一切的滿足感離開。我們所經歷的一切，無人能奪走。」

上月24日，墨西哥分組賽對捷克，比賽至77分鐘時，奧祖亞後備上陣。在他的家鄉，他出世的地方——瓜達拉哈拉，這位老將完成了職業生涯的最後一次世盃亮相。賽後，他深情親吻守護了他22年的的球門柱，隨後被隊友們高高拋起，表示敬意。在墨西哥16強飲恨賽後，奧祖亞留下男兒淚。

這是奧祖亞第6次參加世界盃，他先後參加了2006、2010、2014、2018、2022及2026世界盃，成為世界盃賽場門將位置上唯一一位「六朝元老」，與C朗拿度、美斯並列成為參加世盃最多的球員。

奧祖亞在2006、2010兩屆世界盃中名列大軍名單，但未獲出場機會，直到2014世界盃，等待多年的奧祖亞終於迎來屬於他的時代，他在接下來三屆世界盃中擔正。2014世界盃分組賽迎來高光時刻，零封東道主巴西。當時面對擁有尼馬（Neymar）、奧斯卡（Oscar）等頂級球星的東道主巴西，奧祖亞在球門前化身「銅牆鐵壁」，全場比賽他完成6次高難度的關鍵撲救，包括飛身撲出尼馬的暴力頭鎚，賽後獲頒全場最佳球員，被盛讚為「The Wall of Fortaleza」。

奧祖亞在2014世界盃上零封東道主巴西。（Getty Images）

在球會層面，奧祖亞是首位登陸歐洲主要聯賽的墨西哥門將，但他的生涯極具「浪人」色彩，曾先後效力過8間歐美球會，甚至一度面臨無球可踢的困境。然而，只要回到國家隊，他就是最可靠的守護者，154次代表墨西哥上陣、6奪美洲金盃冠軍、2020東京奧運會以超齡球員身份率隊摘下銅牌。

在告別影片中，奧祖亞感性地談及這段旅程：「我的手套不僅僅是手套，它們是在最需要我的時候做出承諾。在每一次十二碼、每一個關鍵時刻，當數萬球迷屏住呼吸的時候，球門身後不僅僅是一張球網，還有我的家人、隊友、球迷、一座城市，以及整個國家。」

奧祖亞與家人。（Reuters）

如今，這位老將選擇將手套正式交給後輩，並留下一句箴言：「相信你自己。球網不要求完美，它要求的是驕傲。」

除了傳奇的職業生涯外，奧祖亞憑酷似香港演員吳鎮宇在香港球迷中知名度提升。他招牌式的蓬鬆捲髮、深邃眼神與極具張力的表情，讓他獲得了「墨西哥吳鎮宇」這個親切的綽號。每逢大賽開打，香港討論區與Facebook總會瘋傳「吳鎮宇飛身撲球」等改圖，成為了幾代球迷不可或缺的回憶。