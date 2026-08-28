網總專訪2︱為何大力推廣匹克球？ 體育發展不應局限運動競技層面

近年香港突然掀起一股匹克球（Pickleball）熱潮，坊間大量私營場地湧現，甚至連不少商場也設有臨時以至永久場地。不少人至今依然對匹克球是否運動抱懷疑態度，中國香港網球總會卻持開放態度大力推廣，會長鄭明哲（Michael）的看法是，網球作為「拍類運動之王」（King of Rackets），圍繞網球為主軸再加入其他衍生運動的生態圈，可大大增加拍類運動的人口，令整個系統的發展速度加快，而且他認為，運動發展不應只局限於體育競技一個面向，同時可配合文娛康樂及商業層面。



中國香港網球總會大力推廣匹克球。（中國香港網球總會提供）

鄭明哲坦言，匹克球在香港的發展之快，事前無人能料。中國網球協會（CTA）把匹克球納入其中並加以發展，中國香港網球總會（網總）亦跟隨國家的做法，務求以體制妥善組織及管理匹克球的發展，將讓這個新興運動納入規範，而網總亦已跟CTA簽定戰略合作意向書，共同發展網球及匹克球。

匹克球在香港發展迅速。（中國香港網球總會提供）

他指出，網球作為「拍類運動之王」依然是網總的發展主軸，配合匹克球以至板式網球（Padel）等新興拍類運動同時發展，Michael稱這個圍繞網球系統加上各項「衍生運動」的並行模式，「有助拍類運動人口急速發展，令這個以網球為主軸的系統發展快好多。」

中國香港網球總會會長鄭明哲。（吳慕兒攝）

鄭明哲亦提出，匹克球既是個新興運動，香港及早發展，可望「搶頭啖湯」，無論在培訓選手、教練以至主辦賽事均早着先機。網總持續主辦不同年齡層的訓練班，並開辦教練及球證證書課程，另外亦設有匹克球本地聯賽。去年首辦的PPA亞洲職業匹克球巡迴賽，香港正是其中一站，而且賽事相當成功，今年10月PPA再次來港，賽事更由1000級別提升至1500級別。

王康傑去年在PPA亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽男單賽事主場封王。（公關提供）

此外，去年香港出戰匹克球世界盃獲得第二名佳績，今年將派出26人大軍在9月初到越南峴港，分別出戰男、女子少年組、公開組、先進組（50歲以上）及大師組（60歲以上）級別賽事，力求再創突破。

香港今年9月將派出26人大軍到越南出戰匹克球世界盃。（中國香港網球總會提供）

Michael續稱，網球與匹克球在場地或所需訓練資源近似，康文署將逐步整合資源及開設試點，讓更多公眾人士有機會參與。他亦認為，運動不應只局限在競技層面，「體育應結合娛樂元素，在香港亦屬文娛康樂活動」，而且不論是網球、匹克球以至其他新興拍類運動，愈多人參與，普及程度愈高，出現頂級選手的機率便愈大，當達到「全民參與」效果，建立出一個可持續架構，運動未來便可在香港蓬勃發展。