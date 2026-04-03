運動專題︱商場變運動場背後思維　假期辦匹克球賽狂吸人流

匹克球（Pickleball）突然在香港爆紅，單從今個復活節假期至少有4個大型商場不約而同舉行以這個新興運動為主題的比賽和活動，足見受歡迎程度。

荃灣愉景新城（D·PARK）是最早設有匹克球場的商場之一，今年復活節假期一連10日舉行「華懋匹克球挑戰盃2026」，吸引超過1000人報名參與；鑽石山荷里活廣場在同一時段舉辦「全民匹克球周暨全港學界挑戰賽」，參加者可體驗Pickleball兼以球會友，並讓參賽中、小學生一試身手；將軍澳東港城夥拍亞洲匹克球冠軍聯賽（PCL Asia）主辦賽事及提供體驗活動；九龍灣MegaBox則上演在大型模擬器上進行的Pickleball打機大賽。

商場內寸金尺土，劃出大量樓面作運動用途，看似不是最合乎成本效益的選擇，然而近期一個又一個商場均樂此不疲辦Pickleball或以運動為主題的活動，當中有什麼考量？



商場復活節Pickleball相關活動

愉景新城（D‧PARK）：「華懋匹克球挑戰盃2026」／4月3至12日

荷里活廣場：匹克球體驗班＋全港學界挑戰賽／4月3至12日

東港城：匹克球體驗＋PCL Asia區域聯賽公開賽／3月下旬至4月19日

MegaBox：Pickleball打機大賽／4月3至7日、11至12日、18至19日



*資料僅供參考，實際以主辦方公布為準



D‧PARK一連10日舉行「華懋匹克球挑戰盃2026」，奧運體操金牌得主李小鵬（左二）、藝人鍾嘉欣（左）及ERROR成員梁業（右）均有出席開幕禮。圖中為華懋集團執行董事兼行政總裁張利民。

商場變運動場 大變身的背後考量

匹克球愈來愈多人參與的同時，不少戶外場地亦衍生噪音問題，在商場內設置球場便不成問題。過去一年商場內的Pickleball場地如雨後春筍，隨便一數，港島區有灣仔的合和商場，九龍東有MegaBox，荃灣區除了D‧PARK，還有荃灣廣場；新界西還有屯門市廣場和朗壹。這還未計算各區商場按活動需要而設立的臨時場地，例如去年10月尖沙咀的K11 Musea便曾聯同運動品牌在6樓雕塑公園設有開放式場地，讓大眾在維港美景下體驗Pickleball。

發展商的選擇不是隨機而為，以華懋為例，D‧PARK本身已設有兩個標準Pickleball球場，今次為活動再添4個臨時場地。曾在國際大型運動品牌公司工作多年、目前為華懋集團企業傳訊總監的胡秀汶（Amy）拆解這股商場Pickleball熱潮，「商場最重要的是人流和歸屬感」，她認為，「運動是將所有人連結在一起最簡單的工具，只要你想郁就可以，是共通的世界語言」，而選擇Pickleball一來是順應潮流和大勢所趨，同時這個運動所需要的面積較大部分主流運動相對較小，相信是能夠在商場推廣的另一主要因素。

華懋集團企業傳訊總監胡秀汶（Amy）。

香港商場給大家的普遍印象都是購物和飲飲食食，Amy希望通過運動凝聚社區，連繫一眾街坊，建立共同回憶和歸屬感，「發展商有責任了解社區的需要」。她細數，運動可帶來健康生活，歡樂和促進社交活動，冀能藉各種運動和活動「帶市民行出屋企」。

香港區區有商場，荃灣區是其中一個密集點，區內至少有20多個商場，本土競爭已經夠大，還有勢不可擋的北上消費熱潮，Amy不諱言，「飲飲食食北上價錢更平」，因此趁復活節假期舉辦一連10天的匹克球挑戰盃，便是希望港人就算北上玩樂，也會留數天在港消費及參與今次活動。

年半前開始打匹克球的Amy身手不錯。

匹克球為何突然大受歡迎？

匹克球這個新興運動在香港愈來愈受歡迎，年多前開始打Pickleball的Amy分享，匹克球容易上手，「唔會打唔到個波，容易有成功感」，由8歲的小朋友到60歲以上的長者均適合參與。她本身有兩個步入青春期的小朋友，笑稱孩子平日未必願意搭理她，然而每當一家四口一起打Pickleball的時候，都會在場上留下愉快時光，成為建立親子關係的橋樑。

Amy自言從小到大也不是運動健將，但從不抗拒運動，直到昔日加入運動品牌公司工作，身邊個個同事「都是運動員」，她亦受到感染開始恆常運動習慣，由最初1公里也跑不到，到跑到10公里以至半馬拉松，「我真心相信連我都得，人人都做得到。」

她因為怕悶常常會作出新嘗試，除了跑步還會跟朋友行山、學跳K-pop到現在跟家人打匹克球，工作繁重的Amy很珍惜運動的短短時光，「運動令我好開心，那是我唯一不用看電話的時間」，她形容：「出汗後自我感覺良好。」做運動的一個小時成為她無可取代的減壓與喘息空間。

D·PARK跟NGO合作，晨早時段定期開放予長者玩「毛巾操」。

面積與地利的優勢 善用室內空間回饋社區

每個商場均有隨地理位置及面積大小而來的優勢與局限，Amy指出D·PARK空間特別多，而且樓底夠高，有利舉行運動相關的活動和比賽。他們構思運動場地佈置時，特別考慮到以開放式設計，吸引更多街坊關注，「地面樓層的人在打波，其他樓層的街坊經過時亦可能會感到興趣」。除了匹克球，商場曾經辦過乒乓球、劍擊、籃球、五人制棒球等；地理位置亦是籌劃活動因素之一，過往便曾舉辦行山、路跑等活動。

此外，過去兩年D·PARK跟非政府組織（NGO）合作，晨早時段定期開放予長者玩「毛巾操」，「長者晨運可以有多一個不用日曬雨淋的選擇，他們運動完又可以在商場內的餐廳食早餐。」務求做到有目的地善用空間，「一個小改變，便可幫助社區」。