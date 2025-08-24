匹克球｜王康傑香港賽男單封王 主場揚威感激現場球迷傾力支持
撰文：趙子晉
「PPA亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽2025」今日（24日）於啟德體育園啟德體藝館完成一連四日賽事，香港球手王康傑在男單及男雙分別殺入決賽，最終在單打賽事奪冠而回，他感激現場的香港球迷支持。
匹克球香港公開賽進入最後一日賽事，港將王康傑力爭雙冠，王康傑在男單與越南球手鄭靈江爭冠，兩人曾在早前的馬來西亞站碰頭，當時王康傑吞敗，今仗返回主場，王康傑激戰三局，以11：9、4：11、11：9勝出，主場封王。
男雙方面，王康傑夥拍韓國的金應權（Kim Eunggwon），在決賽力戰三局不敵美國組合，王康傑在香港站摘下一金一銀，他感激現場球迷的支持，「男單四強戰是硬仗，決勝局一度由領先變落後，全靠主場之利，藉大家支持才能勝出，在香港站奪冠更具意義。」
