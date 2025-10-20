網球傳奇阿加斯訪港　推動匹克球不遺餘力　排除再戰職業可能性

男子網球傳奇阿加斯（Andre Agassi）早前訪港出席私人活動，並接受本地傳媒訪問。這名八項大滿貫得主2006年宣布掛拍，如今卻在匹克球場「復出」，今年5月更參加美國匹克球公開賽，難道這是他的「第二人生」？阿加斯笑言沒有這個計劃，同時大談這項新興運動的樂趣。

攝影：廖雁雄

場地提供：香港麗晶酒店



阿加斯在維港景色下獻技。（廖雁雄攝）

今年十月彷彿是香港的「網球月」，UTS網球賽及WTA香港站先後上演。現年55歲的網球傳奇阿加斯受中國香港網球總會邀請，來港出席活動，抵埗不久即接受香港傳媒訪問。訪問當天陽光普照，阿加斯在中午時份拿起匹克球拍獻技讓傳媒拍照，香港的高溫令一代名將也吃不消，笑言：「今日的香港有點熱帶（Tropical）的感覺。」

美國網球傳奇阿加斯。（廖雁雄攝）

阿加斯上次來港比賽已是1999年，26年後，阿加斯如今已轉投匹克球的懷抱。今年5月，他在美國匹克球公開賽亮相，更殺入混雙8強，寶刀未老，不過他坦言存有打算在匹克球「復出」，「我沒有太大意欲成為職業匹克球球員，我不想破壞我對匹克球的美好印象，畢竟做職業球手要四出征戰，又有成績的壓力，我更希望以匹克球與朋友交流」。

阿加斯今年5月曾參加匹克球美國公開賽。（Instagram截圖）

阿加斯初次接觸匹克球在早年疫情橫行時，匹克球既可在保持社交距離下做運動，又可與親友聯誼。擁有多年網球經驗的阿加斯表示，匹克球的親民使他「入坑」，「網球是有一定的門檻，匹克球比較大眾化﹑更容易上手，無論男女老幼都可以一同參與，漸漸以匹克球建立社群，打破年紀﹑文化等隔膜，把人們拉在一起，我經常與妻子﹑家人﹑朋友一同打匹克球，使我們的關係更緊密」。

阿加斯指匹克球容易上手，適合初學者。（廖雁雄攝）

阿加斯長年征戰高水平網球，身體難免有各種舊患，匹克球的強度剛好讓他享受這項新興運動，「我的背部一直有傷，當我做運動時要好好留意，而匹克球更多靠手部，我可以繼續做運動而不感到任何疼痛」。雖然匹克球場面積較小，但體能消耗與網球差不多，對精神上的要求更是意想不到，「打匹克球時要非常集中，尤其是在高水平的比賽中，容不下半點犯錯空間，後果可以十分嚴重，然後球接球不斷地打，這種精神上的疲累是我打網球從未體驗過的」。

阿加斯近年致力推動匹克球，曾經前往印度宣傳，匹克球在香港發展速度迅速，場地愈開愈多，成為熱門的新興運動之一，阿加斯也樂見這情況，「（香港）網總近年大力推動網球及匹克球，這是非常重要，更多人接觸的話，長遠對網球及匹克球發展亦有好處」。

阿加斯。（廖雁雄攝）