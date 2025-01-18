新興運動匹克球場進駐荃灣　以宣傳為目標　冀培育奧運代表

集網球、羽毛球、乒乓球於一身的新興運動匹克球（Pickleball），近年在香港漸趨普及，但一直沒有專屬場地，匹克球品牌「Bay Pickle」近日在荃灣愉景新城開設新店，設有兩個標準的匹克球場，三位創辦人希望透過不同方面，為本地匹克球發展出一分力。



匹克球是近年急速冒起的新興運動，同時設有職業巡迴賽，與網球的打法相似，吸引不少網球員轉跑道發展，正如加拿大美女球手寶莎（Eugenie Bouchard）。

匹克球近年同時打入香港，但除了私人會所以外，香港沒有專屬場地，Bay Pickle三位創辦人看準機會，上年9月在天后開設首間分店，今年初進軍荃灣愉景新城，開設本港另一分店。除了兩個標準匹克球場外，還有售賣匹克球產品的店鋪。

Bay Pickle三位創辦人鄧肯、溫蕙茵、馮康（由左至右）。（公關提供）

三位品牌創辦人亦是匹克球的愛好者，鄧肯以內地的「廣場舞」比喻匹克球在美國的普及程度，他的女兒也是匹克球手。除了進駐商場，這新興運動品牌更與學校及私人會所合作，更有專業課程指導小朋友，希望透過不同方式推動匹克球，最重要的是在香港「做大個餅」，讓更多人認識匹克球。

在美國相當普及的匹克球，無緣2028年的洛杉磯奧運，如今仍然有望爭取打入2032年布里斯班奧運，三位創辦人直言冀為香港的匹克球出一分力，培育出未來的香港奧運代表。

品牌亦有售賣匹克球產品的店鋪。（公關提供）