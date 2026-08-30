乒乓球｜樊振東苦戰不敵日本第3男單 　杜塞爾多夫德國盃16強出局

乒乓球德國盃16強賽在紐倫堡進行，中國運動員樊振東所屬的杜塞爾多夫備受關注。樊振東在個人首場比賽順利取勝，但隨後在關鍵第4場焦點對決中，苦戰5局以2：3不敵日本球手戶上隼輔，杜塞爾多夫最終以場數1：3不敵奧辛侯遜（TTF Liebherr Ochsenhausen），無緣8強。



賽事首場較量，杜塞爾多夫瑞典球手安頓卡爾保（Anton Kallberg）以0：3（8：11、8：11、6：11）直落三局不敵世界排名14位的日本球手戶上隼輔。

日本球手戶上隼輔獨取兩分，幫助奧辛侯遜取勝。（資料圖片/Getty Images）

次場樊振東上陣，與21歲羅馬尼亞新星莫維連奴（Darius Movileanu）對戰。樊振東首局以11：4輕鬆拿下，次局戰至「刁時」以11：13落敗，但隨後迅速調整，以11：8、11：2連奪兩局，局數3：1告捷，為球隊追成1：1平手。

樊振東兩次上陣，先以3：1取勝為球隊追和比數，隨後苦戰5局不敵戶上隼輔。（資料圖片/新華社）

第3場較量，杜塞爾多夫備派出邱黨迎戰另一羅馬尼亞年輕球手捷列達（Iulian Chirita）。雙方鏖戰5局，邱黨在先失一局下曾兩度追和局數，但決勝局受制對手反手強攻，以2：3告負，杜塞爾多夫場數1：2落後。

第4場樊振東再次上陣與戶上隼輔強強對戰。戶上隼輔開局火力全開，以11：4、11：8連下兩城。樊振東在劣勢中展現鬥志，以11：8、11：9連追兩局，將局數扳成2：2平手。決勝局雙方得分梅花間竹，尾段戰至10：10平手。關鍵時刻戶上隼輔連續搶攻得手，樊振東雖一度救回賽點，但終以11：13失守。戶上隼輔個人獨取兩分，助奧辛侯遜3：1淘汰杜塞爾多夫。25歲的戶上隼輔為2025年男雙世錦賽冠軍，單打方面成績與世界排名縱及不上松島輝空、張本智和兩位日本隊隊友，但單打其實亦具備相當實力。目前松島輝空世界排名第三，張本智和第四，戶上隼輔排第十四位，為日本男單世界排名第三最高的球手。

德國盃16强，杜塞爾多夫1：3不敌奧辛侯遜，無緣8强。（Instagram@borussiaduesseldorf）

杜塞爾多夫今季獲樊振東加盟，陣容上如虎添翼，可是依然敵不過「盃賽魔咒」，這支乒乓球豪門球隊繼2024/25球季，3年內兩度16強止步，連同去年8強下馬，已經連續3季無緣德國盃4強。主帥赫斯達（Danny Heister）賽後直言：「對手今天的發揮非常出色，特別是戶上隼輔。我們必須儘快重整旗鼓，將焦點轉向接下來的德甲聯賽與歐洲冠軍聯賽。」