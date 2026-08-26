WTT中國大滿貫｜王楚欽孫穎莎領銜出戰　決賽門票最平逾千港元

撰文：胡卉忻
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WTT中國大滿貫2026將於10月1日至11日在北京石景山首鋼園進行，官方正式公布首批參賽名單，國乒核心王楚欽與孫穎莎領銜全主力陣容出戰。

國乒男隊近期成績下滑，在王楚欽缺陣下，已經連續3站WTT賽事無緣男單8強，更吞下連續5站無冠的窘境。中國大滿貫作為全球僅有四站的頂級賽事之一，單打冠軍可獨得高達2000個世界排名積分，直接影響年底的世界排名順位及總決賽種子席位，是鞏固國乒梯隊優勢的必爭之地。

國乒此前多站WTT賽事表現不佳，將回歸主場派出全主力出戰中國大滿貫。（新華社）

男單由王楚欽、林詩棟等人坐鎮，老將梁靖崑復出戰國際賽，之前WTT表現不佳的溫瑞博、周啟豪、向鵬、陳垣宇繼續獲得鍛煉機會。國乒男隊將面對新「世二」菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）、瑞典名將莫利加特（Truls Moregard）以及日本好手松島輝空、張本智和等強敵環伺。

孫穎莎因傷缺陣多站WTT，將在亞運與中國大滿貫回歸。（新華社）

女單則由世界第一孫穎莎及王曼昱雙核領跑，蒯曼、王藝迪、陳幸同、陳熠、石洵瑤、覃予萱在列。另外，男雙、女雙及混雙名單，大會則暫未公布。

國乒全隊目前於上海進行封閉集訓，全力備戰半個月後舉行的愛知名古屋亞運會。亞運乒乓球項目賽事最遲於9月28日結束，而WTT中國大滿貫則在10月4日開始單打64強賽，兩項大賽間隔僅一周。

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王楚欽上年在中國大滿貫中一舉囊括男單、男雙及混雙三項冠軍，榮膺「三冠王」。孫穎莎則攜手王楚欽奪得混雙金牌，並在女單決賽中不敵王曼昱得亞軍。

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門票售價與開售時間同步曝光，定於8月28日開啟首輪預售。門票價格由88元人民幣（約103港元）至2088元人民幣（約2436港元）不等，其中備受矚目的決賽日門票，最低入場費高達888元人民幣（約1036港元）。

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