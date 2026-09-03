名古屋亞運劍擊｜符妤名因傷錯失大賽 歷膝傷三戰亞運更可貴
戰畢上海花劍大獎賽後，符妤名因膝傷一直避戰，傷勢一直未明，加上接連錯過季尾兩項大賽，最後發現是膝部半月板磨損，原本擔心能否三戰亞運。幸好經過近3個月的休息，符妤名復出賽場，趕及亞運前復出，經歷過傷患，出戰亞運的機會變得更可貴。
攝影：黃寶瑩
戰畢上海大獎賽後，港隊女子花劍代表符妤名（Sophia）受膝傷困擾，傷勢一直未明，其後發現膝部半月板磨蝕。膝傷令Sophia無法如常練習、比賽，被迫接連錯過亞洲錦標賽及世界錦標賽，直至早前的本地公開賽挑戰盃復出。
「體能教練叮囑我們不要去得太盡，當日在場上也是『就住就住』。完成比賽後隔日再接受磁力共振檢查，膝部半月板依然有磨損，膝頭打完都有痛，但醫生說康復進度良好，比以前的磨蝕程度減少。」
符妤名因膝傷被迫休息，近3個月未有常規訓練，無論劍感、身體肌肉上也流失不少，起初她沒有想過要休息這麼久。「在上海大獎賽後受傷，當時未有想太遠，而且抱有一絲希望：『或許好快便可復出。』豈料亞錦打不了，然後世錦賽也同樣錯過，經過一段時間休息後，膝傷的狀況才容許我上線訓練，慢慢加量再打比賽。」
由日復日的訓練變無止境的休息，符妤名對運動員生涯有新體悟，「就算爭取到比賽席位，但沒有健康的身體，一切也非必然....」今次的半月板傷患是符妤名生涯遇過最嚴重的一次，原來積分、排名也不是最重要，讓今次亞運更具挑戰性。當她接受康復治療時，糾正不少Sophia以往的壞習慣，在飲食、訓練也可改進，未來也會繼續下去，保持健康身體。
符妤名休息近3個月，曾經擔心亞運席位不保，「最後一次（本地公開賽）因身體不許可而沒有參賽，我當日十分不安，連上網都不太敢，幸好最後還是保住席位....」縱然她的膝傷依然未癒，但醫生認為她的狀況適合打比賽。經過傷患後，Sophia更珍惜每次在劍道上的機會。
「就算有成績、有排名，也有很多因素讓你打不到比賽，所以額外珍惜今次亞運的機會，當然希望踏上頒獎台，但無論如何參加到也很開心。」
項目
運動員名單
男子花劍
個人賽
蔡俊彥、張家朗
團體賽
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
男子重劍
個人賽
方凱申、吳浩天
團體賽
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
男子佩劍
個人賽
何柏霖、陳樂熹
團體賽
何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴
項目
運動員名單
女子花劍
個人賽
陳諾思、鄭曉為
團體賽
陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾
女子重劍
個人賽
佘繕妡、陳渭泠
團體賽
佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望
女子佩劍
個人賽
薛雅齊、梁洛文
團體賽
薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴