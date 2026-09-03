名古屋亞運劍擊｜符妤名因傷錯失大賽　歷膝傷三戰亞運更可貴

戰畢上海花劍大獎賽後，符妤名因膝傷一直避戰，傷勢一直未明，加上接連錯過季尾兩項大賽，最後發現是膝部半月板磨損，原本擔心能否三戰亞運。幸好經過近3個月的休息，符妤名復出賽場，趕及亞運前復出，經歷過傷患，出戰亞運的機會變得更可貴。

攝影：黃寶瑩



香港劍擊隊今日會見傳媒。（黃寶瑩攝）

戰畢上海大獎賽後，港隊女子花劍代表符妤名（Sophia）受膝傷困擾，傷勢一直未明，其後發現膝部半月板磨蝕。膝傷令Sophia無法如常練習、比賽，被迫接連錯過亞洲錦標賽及世界錦標賽，直至早前的本地公開賽挑戰盃復出。

「體能教練叮囑我們不要去得太盡，當日在場上也是『就住就住』。完成比賽後隔日再接受磁力共振檢查，膝部半月板依然有磨損，膝頭打完都有痛，但醫生說康復進度良好，比以前的磨蝕程度減少。」

符妤名三戰亞運，將出戰團體賽。（黃寶瑩攝）

符妤名因膝傷被迫休息，近3個月未有常規訓練，無論劍感、身體肌肉上也流失不少，起初她沒有想過要休息這麼久。「在上海大獎賽後受傷，當時未有想太遠，而且抱有一絲希望：『或許好快便可復出。』豈料亞錦打不了，然後世錦賽也同樣錯過，經過一段時間休息後，膝傷的狀況才容許我上線訓練，慢慢加量再打比賽。」

由日復日的訓練變無止境的休息，符妤名對運動員生涯有新體悟，「就算爭取到比賽席位，但沒有健康的身體，一切也非必然....」今次的半月板傷患是符妤名生涯遇過最嚴重的一次，原來積分、排名也不是最重要，讓今次亞運更具挑戰性。當她接受康復治療時，糾正不少Sophia以往的壞習慣，在飲食、訓練也可改進，未來也會繼續下去，保持健康身體。

（黃寶瑩攝）

符妤名休息近3個月，曾經擔心亞運席位不保，「最後一次（本地公開賽）因身體不許可而沒有參賽，我當日十分不安，連上網都不太敢，幸好最後還是保住席位....」縱然她的膝傷依然未癒，但醫生認為她的狀況適合打比賽。經過傷患後，Sophia更珍惜每次在劍道上的機會。

「就算有成績、有排名，也有很多因素讓你打不到比賽，所以額外珍惜今次亞運的機會，當然希望踏上頒獎台，但無論如何參加到也很開心。」

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