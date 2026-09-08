名古屋亞運電競｜港隊派43人逐10項目　三朝元老凌啟榮任隊長領軍

香港隊參加名古屋亞運的38個項目中，電競無疑是大項之一，共有43名運動員出戰。今屆電競共有11個比賽項目，港隊獲得當中10項的資格，冠絕全亞洲。電競港隊今日（8日）出席亞運造勢活動，與傳媒會面。

出戰《英雄聯盟》（League of Legends）的凌啟榮（Kaiwing），即將第三次角逐亞運，被委任為今屆電競港隊隊長的Kaiwing，近年曾外流台灣、巴西，他希望揉合多年的經驗，在亞運舞台與亞洲列強交手。



（趙子晉攝）

電競從2018年雅加達亞達獲列為表演項目，上屆杭州亞運正式升格，成為獎牌項目，今屆名古屋亞運總有11個比賽項目，港隊獲得其中10項的參賽資格，冠絕亞洲國家及地區。一眾電競港隊代表今日出席亞運造勢活動，部分港將在外地集訓未能出席。

（趙子晉攝）

凌啟榮是今屆電競港隊的大師兄，從2018年雅加達亞運起代表港隊，即將迎來第三次征戰亞運，今屆更獲委任為港隊隊長，他同樣期待。「第一屆（雅加達）電競初次被列入亞運，一切都很新奇，沒想過電競能夠成為亞運項目。初戰亞運是難忘的經驗，讓我十分期待杭州亞運，如今不經不覺已是第三屆。」

（趙子晉攝）

杭州亞運後，凌啟榮先後外流到台灣、巴西搵食，他希望融合各地的經驗，協助港隊挑戰列強，「外流時與不同隊友、教練合作，從中取得各自的好處，融合一起成為自己的打法。」

凌啟榮如今回歸香港隊，部分隊友曾經在杭州亞運並肩作戰，加上沒有語言隔閡也是優勢之一，「港隊隊友之間合作比其他隊伍多，部分隊友上屆已合作過，大家有一定的默契，只要在集訓時稍稍培養，相信合作上不成問題。我與隊友用廣東話溝通，沒有語言的問題，溝通上也更容易。」

（趙子晉攝）

過往通常在外地代表職業隊，今次再披港隊戰衣，感覺與別不同，「每次代表港隊也是光榮，尤其是亞運有更多人關注，親友們也會替我們高興。」Kaiwing今屆領軍，希望展示有活力、具經驗的港隊，而港隊被抽到與有星將Faker坐鎮的韓國隊，他期望出奇制勝，挑戰強敵。

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