女籃世界盃｜中國隊狂勝意大利20分　下場戰波多黎各爭八強席位

【籃球】2026年國際籃聯女籃世界盃小組賽周一（7日）收官，中國隊以71：51戰勝意大利，以兩勝一負排名D組第二，將在八強資格賽中迎戰波多黎各。



中國開場迅速進入狀態，通過內線進攻和快速傳導連續得分，首節便以23：7建立起兩位數優勢。第二節中國繼續掌控局面，半場結束時將領先優勢擴大到40：21。

中國71：51戰勝意大利。（新華社）

中國女籃71：51擊敗意大利比賽精華

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換邊再戰，意大利加強防守並加快進攻節奏，單節以21：15追回部分分差。中國隊帶着13分優勢進入末節後重新提升攻防強度，羅欣棫率先命中三分，隨後楊舒予和韓旭連續遠投得手，將領先優勢擴大到20分。此後中國隊穩穩控制比賽，最終以71：51取勝。

韓旭全場11投8中，得到19分和10個籃板，其中三分球兩投全中，效率值達到24。楊舒予貢獻15分、5個籃板和4次助攻，後備登場的張子宇得到8分，王思雨取得5分、5個籃板和全隊最高的6次助攻。

中國全場投籃命中率達到51%，三分球19投8中，命中率為42%；意大利三分球17投僅2中。中國還以37：27領先籃板球，並送出17次助攻。意大利的維拉（Matilde Villa）得到全隊最高的15分，贊達拉西尼（Cecilia Zandalasini）貢獻12分。

王思雨賽後說：

我覺得全隊貫徹戰術意圖做得非常棒。我們對意大利的防守很有針對性，大家的執行力非常強。我們在第一節打出了一個非常好的開局，並一直延續到最後，我覺得這樣的走勢在接下來的比賽中要一直延續下去。

D組另一場比賽中，衛冕冠軍美國以105：64大勝捷克，以三戰全勝的成績獲得小組第一，直接晉級八強。中國兩勝一負位居第二，意大利一勝兩負排名第三，捷克三戰皆負墊底。

中國女籃。（新華社）

當天其他比賽中，比利時以80：68戰勝澳洲，三戰全勝獲得C組第一；波多黎各以75：71擊敗土耳其，排名該組第三。B組法國以111：56大勝尼日利亞，以全勝戰績直接晉級八強；匈牙利82：73戰勝韓國，獲得小組第二。A組西班牙79：59擊敗日本，以小組第一直接晉級八強；東道主德國83：58戰勝馬里，排名小組第二。

根據賽制，四個小組頭名直接進入八強，各組第二、第三名參加八強資格賽。

中國隊將於9日迎戰C組第三名波多黎各隊，勝者晉級八強賽。