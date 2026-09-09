董建華逝世︱利物浦讀大學自此成為紅軍球迷　2003年獲奧雲贈球衣

香港首任特首董建華逝世，享年89歲。他生於上海，12歲隨家人移居香港，少年時期赴英國升學，之後在利物浦大學（University of Liverpool）攻讀航海工程，從此成為利物浦的忠實球迷。



2003年7月利物浦訪港，董建華獲贈奧雲簽名球衣。（香港政府年報）

赴利物浦讀大學愛上紅軍 沙士後利物浦訪港到場觀操

董建華身為「船王」董浩雲長子，一生與中港結緣，然而少年赴英留學以及大學畢業後到美國進修及工作9年的經歷，令董建華愛上各項體育運動，尤其是足球和籃球，他正是在利物浦攻讀大學時成為紅軍球迷。 2003年香港受沙士疫情重創，同年夏天香港政府為提振本地士氣，透過投資推廣署主辦「投資推廣署2003足球挑戰賽」，邀請訪港的海外球隊正是董建華一直支持的利物浦。

奧雲親手向董建華贈送簽名球衣。（Getty Images）

董建華身為利物浦大學畢業生兼利物浦球迷，他在2003年7月26日中午親自前往香港大球場，觀看利物浦賽前操練，並到球場內與一眾球員握手和交談，之後更獲利物浦球星奧雲（Michael Owen）親手贈送一件印有奧雲名字及親筆簽名的10號紅軍戰衣，惟7月27日表演賽當日董建華並未入場欣賞利物浦6：0大勝港隊一戰。

「萬人迷」碧咸2003年剛加盟皇馬即隨隊訪港，一舉一動都成為傳媒及球迷焦點。（Getty Images）

同年8月，港府再邀請到皇家馬德里訪港，當年「銀河艦隊」陣中擁有「6條煙」朗拿度、施丹、費高、卡路士、魯爾及碧咸，加上門神卡斯拿斯、古迪、沙治奧拉莫斯、沙加度、麥馬拿文，可謂粒粒皆星。與利物浦訪港一樣，皇馬同樣吸引4萬球迷觀戰「坐爆」大球場，皇馬在朗拿度梅開二度下，以4：2勝港隊。