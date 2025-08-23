沙特超級盃︱C朗失落領亞軍獎牌　羅淑佩撐場：尋求更多外隊訪港

今屆沙特超級盃在香港落幕，C朗拿度結果無法在一眾球迷面前捧盃，明顯有點失落。

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩身穿印有C朗名字的曼聯球衣入場，她表示沙特足總稱希望繼續來港舉辦比賽，又指會繼續尋找更多外隊訪港。



C朗拿度雖然在沙特超級盃決賽為球隊先開紀錄，但他率領的艾納斯最終在互射十二碼階段不敵吉達艾阿里，無緣在香港捧盃答謝一眾球迷。C朗在互射十二碼階段一度跪在地上，落敗後他頭耷耷，一直坐在後備席休息，直至頒獎禮開始，才帶隊友在吉達艾阿里夾道鼓掌下，領取亞軍獎牌。

C朗今場射入兩個十二碼。（梁鵬威攝）

C朗踏下頒獎台後，沒有立刻除下獎牌，與全隊在場邊等待，直至吉達艾阿里捧盃慶祝，始慢步離場，盡顯體育精神，但他心情似乎一般，把亞軍獎牌贈送給球迷後，便直接返回更衣室。在賽後沒有記者會的情況下，C朗最終也沒有回應傳媒提問，坐上隊巴離開球場。

C朗無緣沙特超級盃。（梁鵬威攝）

C朗頭耷耷離場。（梁鵬威攝）

身為曼聯球迷的文化、體育及旅遊局局長羅淑佩，今天穿上印有「Ronaldo」的7號紅魔球衣撐場。對於吉達艾阿里前鋒艾雲東尼日前表示在港待遇「瘋狂」、球員在最差的場地訓練，且有指大球場草地質素欠佳，羅淑佩回應指「事實會證明一切」，「當然所有事都可以改善，包括球場草地，但一周內連續舉辦三場激烈的比賽，是很大的挑戰，我們會繼續改善。」

羅淑佩身穿曼聯球衣撐場。（梁鵬威攝）

她透露今天聽到主辦方、沙特足總主席等人的意見，均表示滿意賽事的成效，「沙特的朋友說沒想過香港的氣氛是這麼熾熱，既文明，打氣又強勁，讚賞我們接待及辦賽的能力，稱會考慮再來港舉辦（比賽）。」

吉達艾阿里在香港高舉沙特超級盃。（梁鵬威攝）

羅淑佩表示，香港大球場今夏舉辦了曼聯、沙特球隊訪港的賽事，證明仍有一定吸引力，「一場過的比賽，主辦方仍可選啟德或大球場，大球場會保持辦大賽的能力，令香港的球賽資源，可繼續成為足球盛事之都。」

她指在英超、港超也開鑼的情況下，今夏外隊訪港已告尾聲，但會盡力尋找更多球賽來港舉辦，「因為今夏的成功，我們會做更多功夫，帶更多外隊訪港，但明夏有世界盃決賽周，戲碼視乎各隊及球星的晉級情況，我們會一直去計劃。」