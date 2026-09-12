名古屋亞運網球｜黃澤林專心單打衝獎牌　無懼排名前列變壓力

3年前的杭州亞運，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）面對中國的吳易昺，決勝盤戰至「搶七」，大落後1：6下驚喜逆轉，殺入8強，當時在港人腦海留下深刻印象。

相隔3年，黃澤林已成為香港網球界的當代代表，今屆名古屋亞運負起衝獎牌的重任，力爭64年來香港網球首面亞運獎牌。Coleman的賽程頻密，轉戰亞運也背負不少期望，幸好多次出戰大滿貫的Coleman漸漸懂得如何面對壓力，正面面對才是成長之道。



中國香港網球總會今日（12日）舉行記者會，公布名古屋亞運的名單，世界排名躋身前100位的黃澤林，今屆專心男單只戰一項；今年三戰大滿貫的張瑋桓將夥拍王康怡角逐女雙，混雙則與師弟朱鍇泓（Kai Thompson）合作，而Kai同樣出戰男單。剛戰畢美國網球公開賽的三人，從緊密賽程中抽空會見傳媒。

名古屋亞運香港網球代表。（夏家朗攝）

在美網首圈不敵主場球手保羅（Tommy Paul）後，黃澤林回港休息調整，從7月起赴美洲征戰不同賽事，一口氣接連出戰近兩個月，把握亞運前的機會好好休息，為接下來的頻密賽事來準備。

黃澤林在上屆杭州亞運打出驚喜，16強面對中國代表吳易昺，決勝盤「Tie Break」落後5個「Match Point」下逆轉，殺入8強。Coleman憶起該場逆轉勝，坦言是畢生難忘，如今Coleman再戰亞運，他依然期待：「出戰亞運會的感覺與台維斯盃（Davis Cup）相似，有機會與港隊隊友並肩作戰，十分期待今屆賽事。」

香港網球上次在亞運登上頒獎台，是1962年的雅加達亞運，當時由徐婉圓／Raiyani Jayasurya在女子雙打摘下銀牌，是網球港隊至今唯一一面亞運獎牌。黃澤林無疑是港隊的獎牌希望，只戰男單的Coleman同樣以獎牌為目標，「剛聽到原來上面（亞運）獎牌是60多年前，使我更有動力.....」

名古屋亞運香港網球代表黃澤林。（夏家朗攝）

相隔三年，黃澤林的世界排名打入前100位，在征戰亞運的球手排名前列，Coleman過去角逐過大滿貫、曾經贏得ATP挑戰賽錦標，經驗方面增進不少，面對因戰績、排名而衍生的壓力，Coleman也有方法應對。

「大家也知道亞運會的重要性，就算自己三年前後排名截然不同，杭州亞運時像是200多名，到如今的前100名，心態變化不大，把亞運當作是一場普通賽事，然後全力以赴爭取好成績。無論大小賽事也有壓力，這是無辦法避免的，以前的自己會害怕，但打過的比賽愈來愈多，累積更多經驗，才知道有壓力的情況更容易提升自己至更高的水平，所以毋須逃避，要正面面對。」

名古屋亞運香港網球代表。（夏家朗攝）

屢戰大滿貫變成長養份 冀未來與更多頂級球手碰頭

剛過去的美網，黃澤林有機會與頂級球手碰頭，Coleman也視為成長的養份。「首圈面對湯美保羅，在容納近14000人的球場出戰，歡呼聲非常誇張，當時一下子未能適應，自己不知為何拿下首盤，最後被對手逆轉也是很好的經驗，顯示我們之前的差距，包括費斯、舒爾頓等的一代美國球手，我一直仰望他們，我經常在網上看他們的比賽影片，豈料如今已在球場的另一端，很感動，也證明香港球手也有能力做到，希望未來與祖高域、冼拿等頂級球手碰頭，我會再努力一點。」

黃澤林征戰名古屋亞運前，下星期先赴杭州角逐ATP杭州公開賽，然後即征日本備戰亞運。

黃澤林希望未來與祖高域、冼拿等頂級球手碰頭。（路透社）