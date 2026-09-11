WTT澳門冠軍賽｜黃鎮廷力戰負松島輝空 全攻型打出精彩一仗
撰文：吳慕兒
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世界乒乓球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，香港主將黃鎮廷首圈擊敗日本球手宇田幸矢後，16強硬撼今站頭號種子、另一日本球手松島輝空，雙方合演一場精彩對決。
WTT澳門冠軍賽｜黃鎮廷16強硬撼頭號種子松島輝空
19歲的松島輝空，目前乒乓球男單世界排名第三，較41位的黃鎮廷高出38位，然而35歲的阿廷今場面對這位速度高、力量強的日本天才球手，表現並不遜對方，精彩的表現不時博得澳門現場觀眾全場歡呼與掌聲。
黃鎮廷以慢打快 一度令松島輝空陷苦戰
黃鎮廷第一局甫開局便2：0領先，松島輝空連得4分反超前，但阿廷咬緊牙關逐分追上，4：4、6：6、7：7、8：8， 4度從落後中追成平手。即使首局以8：11落敗，第二局黃鎮廷調整過後愈打愈淡定，由領先4：3開始一路稍為領前，主動出擊的打法令松島輝空陷入苦戰，黃鎮廷以11：7拿下第二局，大分追成1：1平手。
劉國棟教練第三局囑咐「打慢點」
香港男子隊教練劉國棟特別在第三局前囑咐黃鎮廷「打慢點」，以慢打快來應付松島輝空，黃鎮廷努力跟隨部署，可惜松島輝空在第三局表現出色，就算黃鎮廷曾力追至6：6平手，仍被松島再次取得主導權。轉捩點是黃鎮廷僅落後6：7時，一記正手抽擊打中網頂再出界，隨即連番失分，以6：11再失一局。
黃鎮廷第四局曾領前10：8 未能把握終被對手追上
黃鎮廷並未氣餒，第四局甫開局連取3分，就算松島連得4分，阿廷追平後再次頻頻出擊得手以7：6領前，之後再拉開至9：6。松島一路追上，黃鎮廷以一記強力正手抽擊取得局點，可惜10：8的優勢，在松島輝空提高速度下瓦解追成10：10，經過三度刁時，由松島輝空以14：12拿下此局，並以局數3：1擊敗黃鎮廷晉級。
阿廷雖無緣8強，但他今場發揮出極高水平，以主攻打法、經驗和策略，與松島輝空拉成均勢，更一度令松島相當沮喪，相信對稍後出戰亞運是一次很好的熱身和強心針。
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