名古屋亞運網球｜朱鍇泓首戰亞運　將投身職業朝更遠大目標進發

剛在美國網球公開賽男單青年組晉身16強的港將朱鍇泓（Kai Thompson），甫到港即出席亞運會見傳媒活動。這名18歲的小將首度參加亞運會，與師兄黃澤林（Coleman Wong）出戰男單外，更夥拍張瑋桓角逐混雙。朱鍇泓完成青年組最後一個大滿貫，他透露即將投身職業行列，朝着更遠大的目標進發。



朱鍇泓、張瑋桓、黃澤林剛戰畢美網後回港出席記者會。（夏家朗攝）

美網是混血港將朱鍇泓的最後一次青年組大滿貫，在男單及男雙同樣16強止步，Kai隨即返港，今早5時剛到埗後即出席記者會。

名古屋亞運是18歲的朱鍇泓初次參加亞運會，這名混血小將將出戰男單，對他是一大鼓舞，「代表香港隊參加亞運是莫大的榮幸，我超級期待，我在隊中是年紀最輕的一人，我希望向隊友們學習，同時期待挑戰不同的球手，希望有能力挑戰獎牌。」

朱鍇泓與黃澤林一同角逐男單，Kai盛讚師兄是他的學習對象，兩人在記者會前互開玩笑，言談甚歡，「我一直仰望他（黃澤林），而他打入世界前100，為香港創出這成績是非常夢幻，希望我有朝一日也可做到.....」

朱鍇泓指黃澤林是他的學習對象。（夏家朗攝）

朱鍇泓即將告別青年組，他透露自己將不會升讀大學，並投身職業行列，而香港依然是他的訓練基地，「從我出生已經住在香港，當然有不少外出參賽的機會，但香港還是我的基地，我在這裏獲得不同的支持，我認為在完成青年組後，是最佳時機投身職業。」朱鍇泓計劃參加更多的ITF賽事，累積更多成年組比賽經驗，畢竟強度與青年組有所不同，而青年組的大滿貫也是他的強心針。

（夏家朗攝）

朱鍇泓除了參加男單，更夥拍師姐張瑋桓角逐混雙，兩人各有比賽行程，一同訓練機會不多，Kai對此並不擔心，「我和Eudice（張瑋桓）之前在體院有一起訓練，本身已建立一定默契，所以不太擔心，反而更期待。」張瑋桓同樣對合作有信心，她笑言與朱鍇泓這種「Gen Z」是唯一的憂慮。

朱鍇泓在今屆美國網球公開賽青少年組別，男單、男雙皆晉身16強。（中國香港網球總會）

（夏家朗攝）

張瑋桓今年在大滿貫女雙成績亮眼，三次大滿貫至少躋身次圈，如今四度參加亞運會，增添大賽經驗，今屆在女雙再夥拍王康怡，「張王配」上屆在杭州亞運8強止步，今屆力爭再進一步。

「與Cody（王康怡）之前合作很多次，雖然今次沒有太多時間一同練習，相信默契也不成問題，希望自己可以成為榜樣，與Cody一同衝擊頒獎台。今年踏足過不同的舞台，大賽經驗增添不少，對今次亞運也有一定幫助。」