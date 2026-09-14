沙特聯｜尼維斯遭對手球迷用祖達挑釁　C朗力撐：應罰終身禁入場

在周日（13日）凌晨進行的沙特聯第7輪賽事中，希拉爾作客以6：0大勝艾塔亞文。賽事期間主場球迷竟以已故葡萄牙球星迪奧高祖達（Diogo Jota），挑釁其生前好友、現效力於希拉爾的魯賓尼維斯（Ruben Neves）。



尼維斯準備主罰罰球時，看台突然傳出整齊的「祖達、祖達、祖達」嘲諷口號。這些喊叫聲引起了尼維斯的注意，他指了指自己眼睛，然後又指了指天空作為回應。尼維斯於75分鐘被換離場，賽後他立即進行反擊：「我只希望他們做完這些事，不要去祈禱。」

尼維斯在希拉爾客場對艾塔亞文比賽中，遭主隊球迷用已故好友祖達死訊挑釁。（資料圖片/Getty Images）

祖達於2025年7月不幸遭遇車禍離世，作為國家隊戰友兼多年摯友，二人從葡萄牙青年隊，波圖、狼隊到成年國家隊一直並肩作戰，尼維斯曾是祖達婚禮上的伴郎，亦在喪禮上為他扶靈。祖達離世一年多，尼維斯至今仍會向其WhatsApp發送訊息，並將國家隊球衣改為祖達的21號，小腿更紋上二人擁抱圖案。

尼維斯與祖達為多年好友，尼維斯將二人擁圖案紋在小腿上。（Instagram@rubendsneves）

C朗發火促嚴懲 多方譴責挑釁行為

作為二人國家隊隊友，效力另一沙特球會艾納斯的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）隨即公開發聲：「聯賽必須採取行動並懲罰這類球迷行為。這已經不再是足球，必須要有底線。」C朗更主張，極端份子應該被終身禁止進入球場。

C朗主張終身禁止參與挑釁的極端球迷進入球場。（資料圖片/Retuers）

希拉爾發表聲明稱，已就此事向沙特足球協會提出投訴，相信相關部門將採取措施，「保護體育比賽的公正性，使其免受冒犯性行為侵害」。「球會對針對球員或其家人，或意圖造成人身冒犯的此類行為表示堅決反對。」希拉爾在聲明中表示。

艾塔亞文亦發表一份聲明，強烈譴責了冒犯性口號，「這種行為完全不可接受，既不代表艾塔亞文，也不代表其支持者或其看台所秉持的價值觀。」